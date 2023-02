Sulla Tiburtina spunta direzione 'Ciro': il mistero della scritta sull'asfalto

Impossibile percorrere la via Tiburtina in direzione Roma centro senza notare la scritta ‘Ciro’ e la scritta 'Nomentana' disegnate sull’asfalto a ridosso della stazione Tiburtina. “Municipio IV e Comune di Roma corrano ai ripari. I soldi dei cittadini devono essere spesi bene” ha commentato la capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Tiburtino, Roberta Della Casa. Ma il Municipio replica: "Quel tratto di strada è del II Municipio e la competenza è del Dipartimento Simu" ha detto Massimiliano Umberti, minisindaco.

La scritta ‘Ciro’ comparsa in via Tiburtina

Siamo all’altezza del ponte di Portonaccio, a ridosso della stazione Tiburtina: è qui che ignoti, già nella giornata di mercoledì, hanno utilizzato della vernice bianca per scrivere un nome sulla strada. Il nome è quello di ‘Ciro’, a cui ancora nessuno è riuscito a dare una spiegazione. SI tratta del gesto di burloni che hanno aggiunto una lettera alla scritta Circ.Nomentana' raggiungibile dalla Tiburtina? Di un mitomane? Di un errore nei lavori di realizzazione della segnaletica? Si riferisce a qualche personaggio famoso?

M5s: “Molto grave, manca il controllo”

E se in un primo momento si pensava fosse un fake con tanto di artifizio grafico, già nella tarda mattinata di mercoledì, la presenza della scritta è stata confermata. “Incredibile”, “È tutto vero”. E ancora “Non ci posso credere, lo hanno fatto veramente”. Sono tanti gli abitanti di Portonaccio, Casal Bertone e largo Beltramelli increduli davanti alla nuova indicazione della segnaletica orizzontale. “Grave che la manutenzione dell’impresa stradale prenda un abbaglio tale e lo è altrettanto che l’amministrazione Pd affidi appalti al ribasso, manca il controllo” ha commentato ancora Della Casa.

"Mi dispiace dover sottolineare ovvietà alla collega ma quel tratto di strada non è sul territorio del Municipio IV bensì sul territorio del II. Lei dovrebbe saperlo. Tuttavia, la competenza della grande viabilità, altra cosa che dovrebbe sapere, è del Simu. Non c'è da stupirsi, dunque, se il m5s ha lasciato in pessime condizioni il nostro territorio. Chi amministrava non ne conosceva neppure i confini"