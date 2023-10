Ancora chiuso il passaggio pedonale su ponte Lanciani, i cittadini diffidano il Comune di Roma

Ogni volta che si vuole percorrere quella strada a piedi si rischia letteralmente la vita. Lo dicono i cittadini e le famiglie di Pietralata che, nel corso degli anni, hanno anche girato dei video per raccontare quanto sia pericoloso muoversi tra i quartieri Nomentano e Tiburtino. Per ovviare a questa situazione basterebbe riaprire il famoso passaggio pedonale di Ponte Lanciani, la passerella chiusa ormai dal 2019. Da anni le istituzioni promettono interventi che, però, ancora non si vedono. Per questo, il comitato popolare Monti di Pietralata, che in passato aveva già organizzato, insieme a “Daje de Alberi”, iniziative a sostegno della riapertura del passaggio, ha deciso di passare direttamente alle vie legali.

La storia del ponte Lanciani

La rampa di accesso al Ponte Lanciani a Pietralata, come detto, è chiusa dal 2019. In funzione, questa infrastruttura andrebbe a collegare il nomentano col tiburtino. Attualmente, le persone che devono muoversi tra i quartieri, sono costrette a camminare lungo strade attigue che però sono sprovviste di marciapiedi. Così, è facile vedere adulti ma anche bambini cimentarsi lungo via alternative, spesso anche pericolose, solo per andare al lavoro o a scuola. Il tutto avviene in un’area dove la cura del verde pubblico sembra sia stata completamente dimenticata. Inoltre, solo quando verrà riaperto il passaggio pedonale della scala sarà possibile riattivare le fermate delle linee 542 e 544 dei bus.

Il punto sui lavori

Un punto sullo stato dell’arte era stato fatto il 10 novembre del 2022, durante un incontro al quale hanno preso parte il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Dipartimento CSIMU, Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, l’agenzia Roma servizi per la mobilità S.r.l., la polizia locale IV gruppo e i rappresentanti dei Municipi UU e IV. A distanza di quasi un mese, la segreteria della commissione mobilità del Comune di Roma scriveva proprio al comitato di Pietralata per spiegare cosa era emerso durante l’incontro. Tra le varie informazioni, c’era la promessa del presidente Zannola “di effettuare un aggiornamento tra 1-2 mesi”. È passato quasi un anno ma, da allora, nulla si è mosso.

Diffida

In una lettera durissima spedita a tutti i soggetti interessati, compreso ovviamente il presidente della commissione Mobilità di Roma Zannola, il comitato popolare Monti di Pietralata ha diffidato gli uffici competenti “ad attuare tutte le azioni necessarie” per riaprire la rampa e metterla in sicurezza. Nello specifico, il comitato sottolinea come non sia avvenuta “alcun tipo di attività manutentiva” sulla passerella pedonale, ancora chiusa ed inagibile, e che “i pedoni, anche con minori al seguito, sono pertanto costretti a percorrere a piedi la rampa carrabile di acceso a Ponte Lanciani sia in salita che in discesa, per poi accedere sul marciapiede presente sul ponte”. Inoltre, come si vede nei video, il marciapiede presente sulla rampa di accesso non è fruibile “vista la presenza di piante infestanti che ne occupano quasi interamente la sede”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi, in attesa dell’esecuzione dei lavori necessari alla riapertura del collegamento pedonale, il comitato ha diffidato gli organi preposti a procedere con i lavori. Poi, se entro 15 giorni dalla ricezione della lettera non sarà cambiato nulla, il comitato presenterà questo documento “alle autorità competenti quale prova dell'inerzia istituzionale di cui siamo vittime incolpevoli”.