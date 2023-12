Pietralata, arrivare a piedi alla stazione Tiburtina è sempre più pericoloso

A Roma alcune attività ordinarie diventano sport estremi. Una delle attività più stressanti e faticose è quella di muoversi in città, sia con i mezzi privati che con il trasporto pubblico. In alcune zone, però, diventa pericoloso e ricco di insidie anche semplicemente arrivare ad una stazione dei treni. È il caso di molti pendolari di Pietralata, nel VI municipio, costretti a rischiare letteralmente la vita per andare allo Scalo di Tiburtina, su largo Spadolini.

A rischiare sono soprattutto coloro i quali devono percorrere a piedi via dei Monti di Pietralata. Infatti, chi riesce a passare indenne via dei Monti Tiburtini, strada già tristemente nota per la sua pericolosità, deve poi riuscire a raggiungere la seconda stazione più importante di Roma indenne. Un’impresa difficilissima, come denuncia il Comitato popolare Monti di Pietralata che, con un reportage fotografico, ha documentato cosa deve fare una persona che, col buio, vuole andare alla stazione.

Il cammino verso la stazione

La maggor parte di chi utilizza treni, metro o autobus lo fa nelle prime ore del mattino quanddo, specilamente in inverno, è ancora buio. “Quando la mattina presto hai la sfortuna di dover arrivare alla stazione Tiburtina, devi sempre mettere in conto diversi fattori” scrive il comitato che, poi, elenca tutti i “rischi” connessi all’essere un pendolare di Pietralata.

Strada buia e pirati della strada

Prima di tutto, come detto, è “ancora buio” e l’illuminazione è abbastanza deficitaria visto che, in alcuni punti, manca addirittura da settimane. I veri problemi, però, sono altri. “Non ci sono strisce pedonali – dicono ancora gli attivisti - e per buona parte del percorso non ci sono marciapiedi”. Non solo, quindi, manca la segnaletica orizzontale. Sui rettilinei nei pressi della stazione, visto che il traffico, alle prime luci dell’alba, è inesistente, “le macchine corrono come al Nurburgring”, il noto (e pericoloso) circuito tedesco. Insomma, per andare a Tiburtina “rischi di essere investito ad ogni tentativo di attraversamento”.