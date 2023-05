Pietralata, Fratelli d'Italia contro un centro per senzatetto tra l'università e lo stadio della Roma

Un centro di accoglienza per senzatetto tra l’università e il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Un progetto che, secondo i rappresentanti capitolini e del IV Municipio di Fratelli d’Italia, non sarebbe stato deciso con i cittadini. Per questo i meloniani presenteranno un’interrogazione, depositata anche presso l’Assemblea Capitolina dalla consigliera Maria Cristina Masi, alla quale dovrà rispondere il presidente municipale, Massimiliano Umberti. Secondo i consiglieri del quarto Matteo Mariani, Luca Scerbo, Costanza Onofri, Roberto Santoro sarebbe stato meglio, vista la vicinanza con la nuova facoltà di ingegneria dell’università La Sapienza, realizzare case per gli studenti.

Giubileo 2025

Il centro di accoglienza che dovrebbe sorgere a Pietralata rientra nel piano degli interventi previsti per il Giubileo 2025. Nell’interrogazione, infatti, si ricorda che secondo il programma dei lavori previsti prima dell’apertura della Porta Santa, l’amministrazione capitolina “intende realizzare una struttura che possa ospitare e supportare la persona senza fissa dimora a Pietralata”. L’intervento “riguarderebbe la demolizione di un edificio attualmente esistente” ed essere trasformato, quindi, in un centro di accoglienza vicino agli aspiranti ingegneri de La Sapienza. L’area, inoltre, “vedrà anche la costruzione del Tecnopolo di Roma a una distanza di circa 500 metri” .

Case per gli studenti

Il senso dell’interrogazione è molto semplice: come mai si è scelto un centro per i rifugiati, situato tra un’università e il futuro stadio giallorosso, invece che per una casa dedicata agli studenti? Nel documento, infatti, si chiede se questo intervista “sia stato oggetto di confronto con i cittadini e, soprattutto, se sia stato esaminato dal competente Municipio”. Si chiede, poi, se sia stata valutata la possibilità di “costruire alloggi per gli studenti fuori sede” e se, più in generale, non si “ritenga opportuno rivedere il piano di interventi per i senza fissa dimora previsti con i fondi del Pnrr” aprendo un confronto con i cittadini ed i comitato di quartiere.

Strutture individuate a caso

I consiglieri municipali, insieme alla consigliera di Roma, Mariacristina Masi, e al dirigente romani di Fdi, Gianni Ottaviani, dicono, in una nota congiunta, di avere l’impressione che le strutture per i senza fissa dimora “siano state individuate a caso, senza tenere in considerazione il contesto e senza avere un confronto con i cittadini". Sulla struttura che dovrebbe sorgere a Pietralata i meloniani credono di debba “cercare una soluzione alternativa” come la creazione di “altri alloggi per gli studenti fuori sede, data l'emergenza emersa negli ultimi tempi a causa del caro affitti. Gualtieri porta avanti progetti confusi e poco coerenti, dimostrando improvvisazione e poca conoscenza dei quadranti della città”.