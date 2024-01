Pietralata, la storia del soldato Giovanni Mariotti morto annegato nell'acquedotto vergine

In tanti l’avranno notata e si saranno fermati a leggerla senza conoscere, però, l’intera vicenda. Siamo a Pietralata, nell’area verde di via del Tufo. Lì, vicino alla strada, c’è una lapide intitolata all’allievo ufficiale Giovanni Mariotti, scomparso ad appena 20 anni il 9 giugno del 1909 in tragiche circostanze. Una storia per molti dimenticata ma che due storici, Amarallis Pompei e Italo Riera, hanno voluto riscoprire per chiedere che l’area verde, ancora oggi senza un nome, venga intitolata proprio al giovane militare.

La scomparsa di Giovanni Mariotti

Gli studiosi hanno ricostruito, tramite la lettura di documenti e cronache dell’epoca, cosa è accaduto il 9 giugno 1909. Quel giorno, infatti, i reparti del 3° reggimento di artiglieria da fortezza, partiti alle 6 di quella mattina dalla caserma di Viale Castro Pretorio, dovevano eseguire delle manovre a fuoco nelle vicinanze del forte di Pietralata.

Durante le esercitazioni, due soldati, tra cui Giovanni Mariotti, erano stati inviati ad osservare gli effetti del fuoco degli obici, pezzi di artiglieria a metà tra i cannoni e i mortai. I due erano saliti su uno di quei torrini in muratura che proteggevano e segnalavano i pozzi d’ispezione dell’antico “acquedotto vergine”, per migliorare l’osservazione dei tiri.

Il crollo

La copertura dei torrini, però, non era riuscita a reggere il peso dei due soldati, precipitati all’interno del pozzo stesso. Mentre il compagno, più svelto o più fortunato, era riuscito ad aggrapparsi alle asperità delle pareti, Mariotti era riuscito ad avvinghiarsi alle gambe del commilitone, salvo poi cadere da una ventina di metri d’altezza.

L’annegamento

Sprofondato nell’acquedotto, Mariotti è stato trascinato per parecchi metri dentro la conduttura dall’impeto dell’acqua gelida, quella stessa acqua che nel medesimo tempo, a valle, deliziava turisti e passanti alla Fontana di Trevi. Pompei e Riera hanno ritrovato le cronache dell’epoca che raccontano delle angoscianti grida di aiuto del soldato, durate almeno un paio d’ore. In superficie, intanto, i compagni di Mariotti cercavano un modo per salvarlo.

La scomparsa

Le grida, ad un certo punto, si sono poi interrotte. I vigili del fuoco erano riusciti a recuperare la salma non prima di aver svuotato il collettore, sbarrando il corso dell’Acqua Vergine e sospendendo così l’erogazione dell’acqua nel quartiere Prati, in Borgo e in altri rioni romani. L’antico acquedotto romano, l’unico ancor oggi in esercizio da oltre duemila anni, visto che fu inaugurato nel 19 a. C. e proprio il 9 di giugno, era stato dunque svuotato per consentire il recupero di Giovanni Mariotti.

I funerali

Nonostante fosse un semplice militare di truppa, tantissime persone hanno partecipato ai suoi funerali. Sul feretro poggiava però una sola corona, quella del padre Ugo, definito “inconsolabile” dalle cronache dato che aveva perduto la moglie giovanissima e, due mesi più tardi, avrebbe perso anche il suo secondogenito.

Intitolare il parco a Giovanni Mariotti

Gli studiosi, così, hanno lanciato un appello. Oggi, nel punto esatto in cui è caduto, il torrino non c’è più, ma spicca una lapide in travertino, fatta collocare in suo onore dai compagni d’arme di Mariotti. “Anche se, come obietterà qualcuno, Giovanni Mariotti si limitò a morire ‘nell’adempimento del proprio dovere’, come tanti prima e dopo di lui – concludono Pompei e Riera - noi pensiamo invece che sarebbe auspicabile che la nostra comunità non dimenticasse oggi il nostro giovane soldato, rendendo omaggio alla sua memoria con l’intitolazione dell’area verde”.