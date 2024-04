Pietralata, centinaia di famiglie hanno partecipato alla festa di primavera nell'area dello stadio dello Roma

In tanti neanche sapevano di avere, a pochi passi da casa, un polmone verde del genere. Centinaia di persone, tra le quali tantissimi bambini, hanno partecipato alla festa di primavera organizzata dal comitato “Si al parco, si all’ospedale, no allo stadio”, realtà ecologista che raccoglie tutte quelle realtà associative contrarie alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Domenica 7 aprile i partecipanti all’evento hanno potuto visitare l’area verde studiandone, contestualmente, anche la storia.

Tour e confronti

Il tour è partito verso le 11 ed è stato curato e condotto da una guida che, nel corso dell’evento, ha mostrato ai partecipanti immagini risalenti anche al 1300 di Pietralata. In questo modo è stato possibile confrontare cosa c’era, cosa c’è e, soprattutto, cosa ci sarà. L’evento non è stato, infatti, smaccatamente “contro” lo stadio della Roma. Il leit motif, però, era chiaro: abbiamo un parco bellissimo che verrà distrutto dal nuovo impianto.

Il parco che non c’è

“È stato incredibile vedere quante persone di zona non conoscessero il parco” hanno detto i volontari del comitato al termine della giornata. “Il nostro obiettivo era quello di far vedere ai cittadini e, soprattutto, ai bambini che hanno a disposizione uno spazio verde che non conoscevano, curato da residenti e volontari e che possono utilizzare così come utilizzano qualsia altro parco. Una volta che una persona lo vede rimane a bocca aperta”.

No allo stadio della Roma

Come detto, l’evento non serviva solo per far conoscere il parco. Questa passeggiata all’aria aperta arriva pochi giorni dopo un’istanza di ricognizione presentata dai membri del comitato ed inviata a Roma Capitale, al dipartimento Pau e, tra gli altri, anche alla Soprintendenza per l’area metropolitana di Roma. Nel documento, in sintesi, si chiede la “ricognizione dello stato dei luoghi al fine di accertare la presenza di area boscata sull’area interessata dal progetto” dello stadio della Roma. se fosse accertata la presenza di alberi di pregio sorgerebbe un problema non da poco perché rappresenterebbero un vincolo paesaggistico che, a questo punto, non sarebbe stato considerato nella stesura dei progetti.

Un’altra azione tesa a fermare i lavori, specialmente nei giorni in cui continuano i carotaggi da parte dei tecnici dell’As Roma. Interventi che hanno scatenato già molte polemiche lo scorso giovedì 21 marzo, quando gli specialisti erano arrivati nell’area accompagnati dai vigili urbani per paura di contestazioni da parte degli attivisti.