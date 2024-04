Cantieri a Pietralata, al via il rifacimento di strade e aree verdi

Pietralata, un po’ come il resto di Roma, è oggi una specie di quartiere a cielo aperto. Dopo aver chiuso, per lavori di rifacimento della sede stradale, le carreggiate centrali in via dei Monti Tiburtini all'altezza dell'Ospedale Sandro Pertini, nel quartiere del IV municipio sono partiti diversi interventi che termineranno nelle prossime settimane.

Parcheggio della metro B

Il 29 aprile sono iniziati dei lavori che, finalmente, restituiranno dignità al parcheggio di scambio della metro B Pietralata. Lì, su via di Pietralata 555, c’è un’area verde che circonda l’area di sosta. Per anni, quel quadrante è stato caratterizzato dall’abbandono e dal degrado. Adesso sono invece partiti gli interventi di riqualificazione che vanno dallo sfalcio alla pulizia dei luoghi. Soprattutto, si procederà con la bonifica dei rifiuti e la rimozione delle alberature infestanti.

Marciapiedi

Dopo aver terminato il primo tratto lo scorso 10 aprile, quello che va dal civico 23 all’intersezione con via Matteo Torni, sono ripresi i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Ludovico Pasini. Sempre oggi, lunedì 29 aprile, gli operai sono tornati al lavoro per la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali tra l’intersezione con via Giovanni Michelotti e via Luigi Bellardi, in direzione via Matteo Tondi.

Via Pan

Via ai cantieri anche su via Pan, una strada che presenta un manto stradale disastrato, al limite dell’impraticabilità. Si procederà con la fresatura e il rifacimento tappetino di usura con uno spessore di 5 centimetri.

“Sono tutti lavori che stiamo realizzando dopo anni di colpevole abbandono delle precedenti giunte che hanno mal governato il nostro Municipio – dice, a RomaToday, l’assessore ai lavori pubblici, Dino Bacchetti – sono interventi da me fortemente voluti e resi possibili dall'abnegazione del servizio ii direzione tecnica Municipio Roma IV”.