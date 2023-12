Giubileo 2025, ritardi per il rifugio per i senza dimora a Pietralata

Realizzare il centro per i senza dimora a Pietralata prima del Giubileo 2025 sarà una vera e propria corsa contro il tempo. Lo ha certificato Marco Sangiorgio, amministratore delegato e direttore generale di Società Giubileo 2025 Spa, intervenuto durante l’ultima audizione della commissione speciale dedicata a tutto quello che concerne l’apertura della Porta Santa. Il direttore ha sottolineato come il problema, per tutti i cantieri previsti, siano le tempistiche. Ma, se per alcuni interventi è sembrato fiducioso, per quello ricadente nel territorio del IV municipio è apparso decisamente pessimista.

Complessità

Sangiorgio ha detto chiaramente che per il centro di accoglienza dei senza fissa a Pietralata, intervento numero 58 del Giubileo 2025, “c’è qualche complessità”. Il direttore ha sottolineato come la società stia “facendo delle verifiche di fattibilità urbanistica”. Inoltre, è stata “avviata la progettazione che è stata anche conclusa. Siamo pronti per indire la conferenza dei servizi”. Ed è forse proprio questa fase a preoccupare Sangiorgio, momento durante il quale i vari enti coinvolti dal progetto rilasciano i loro pareri.

Centro di accoglienza per senza fissa dimora

Il centro servirà per l’ospitalità e il sostegno temporaneo di chi una casa, purtroppo, non ce l’ha. Un intervento importante visto che parliamo del Giubileo della chiesa cattolica. Stona, quindi, sapere che un'opera di questo tipo, che rientra tra quelle “essenziali e indifferibili”, possa non essere completata. L’edificio individuato è acquisito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale a seguito di cessione da parte di RfiI. Su un’area di circa 2.538 metri quadrati insiste un fabbricato di 900 metri quadri, e che cuba 5000 metri, per il quale è prevista la demolizione e ricostruzione. La struttura, una volta completata, potrà ospitare fino a venti persone organizzate in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di dieci persone che abbiano esigenze compatibili, “al fine di favorire il reciproco sostegno nel percorso di soluzione delle criticità”.

Fratelli d’Italia contro il centro

Già in passato, quest’opera giubilare aveva suscitato delle polemiche. La consigliera capitolina Maria Cristina Masi aveva presentato un’interrogazione sul tema mentre i consiglieri del quarto Matteo Mariani, Luca Scerbo, Costanza Onofri, Roberto Santoro proponevano, vista la vicinanza con la nuova facoltà di ingegneria dell’università La Sapienza, di realizzare case per gli studenti. A circa 500 metri di distanza, inoltre, ci sarà il Tecnopolo per non parlare, sempre a Pietralata, del futuro stadio della Roma. Insomma, secondo i meloniani questo centro stonerebbe con gli altri intervisti previsti nel quadrante.