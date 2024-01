Parco Aqua Virgo a Pietralata, non ci sono i soldi per il progetto di rigenerazione

La promessa è stata disattesa. I fondi non ci sono e, almeno per un altro anno, l’area rimarrà così com’è. Parliamo del parco Aqua Virgo, area verde nel cuore di Pietralata che prende il nome dal tratto esterno visibile dell’ultimo acquedotto romano funzionante, l’”acquedotto vergine”. A giugno del 2023 era stato garantito al Comitato popolare Monti di Pietralata, che danni cura e si interessa del parco, uno studio di fattibilità per riqualificare l’area. Di soldi, però, per questo intervento non se ne sono visti.

Sopralluoghi e promesse

Nel 2022 c’era stato anche un sopralluogo dell’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi, utile per fotografare le esigenze dell'area. Poi, dopo l’avvio di una raccolta firme, anche il dipartimento ambiente del Campidoglio, rispondendo alle sollecitazioni di Europa verde, aveva promesso tutta una serie di azioni. Da una nuova recinzione per l’area giochi dedicata ai bambini fino alla perimetrazione dell’area cani, il dipartimento aveva anche scritto della programmazione di “uno studio di fattibilità per determinare le risorse economiche da impegnare”. Risorse che, però, non sono arrivate.

Zero risorse

Il Comune di Roma, attacca il comitato in una nota, “nel Bilancio approvato lo scorso dicembre, non ha previsto alcuna spesa per lo studio di fattibilità necessario alla riqualificazione generale dell'area. Non sono stati stanziati fondi nemmeno per interventi singoli, né per l'installazione di una semplice fontanella, né per una eventuale riqualificazione dell'area cani né, tantomeno, per ampliare il playground presente”.

Fontanelle

Uno dei problemi del parco, sembra incredibile visto il nome che porta, è quello legato alla carenza di acqua. Lo scorso 31 agosto, tanto per fare un esempio, erano stati rimossi dei salici piangenti, piantati neanche un anno prima, perché completamente secchi. Gli alberi, infatti, vengono spesso curati dai volontari. Il problema è che al parco Aqua Virgo non c’è una fontanella interna. Ad oggi ne esiste solo una, posizionata all’esterno dell’area. Per questo anche i volontari, che si prodigano ogni settimana per innaffiare gli alberi, trovano difficoltà nel portare avanti questa loro attività di cura del verde, vista anche la grandezza del parco. Un problema, quello della scarsa irrigazione, che ha causato anche la morte di diversi tigli, divenuti poi dimora di nidi di vespe e calabroni.

“Nell'elenco fontanelle/nasoni del 2021 – ricorda il comitato - il Parco Aqua Virgo era al posto n° 11 (1° tra le aree del IV Municipio) per lo spostamento interno (almeno quello) della fontanella esterna al parco”. Anche questo intervento è stato “totalmente disatteso andando ad installare invece nuovi nasoni in altre aree o in zone verdi che non risultano nemmeno censite come parco. Abbiamo un acquedotto di Epoca Romana funzionante, ma non un punto acqua: ironia del destino”.

La criticità del parco

Il Comitato popolare ha voluto mettere in fila tutte le criticità del parco. I marciapiedi di ingresso sono fatiscenti, tanto che una parte di essi è transennata. Ci sono poi i secchioni della spzzatura che occupano il passaggio sul marciapiede e “l'area cani è indecorosa”. Mancano poi panchine, l’illuminazione, percorsi pedonali e giochi.