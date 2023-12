Pietralata, l'Asl vuole potenziare il consultorio ma le donne temono la chiusura

Il consultorio non chiude, raddoppia. Le donne del quartiere possono stare tranquille, almeno secondo quando riferito dall’Asl Rm 2. Si parla del consultorio di Pietralata, nel IV municipio di Roma. Un punto di riferimento sanitario importante che, ciclicamente, sembra rischiare di venire smantellato. L’allarme è tornato a suonare a ridosso delle feste di Natale tanto che il coordinamento dei giovani di Pietralata Unita e Donne de Borgata ha organizzato una campagna di comunicazione per informare i cittadini su quanto starebbe accadendo.

No alla chiusura del consultorio

Il coordinamento, come detto, vuole che tutti sappiano che a Pietralata il consultorio rischia di chiudere. “Ci stanno solo prendendo in giro – scrivono - investendo ben 2 milioni di euro per l'apertura di una casa della salute a Pietralata mentre il consultorio, riferimento per le donne di tutto il quadrante Tiburtino, rischia di essere chiuso”.

Il coordinamento vorrebbe che il presidio non venisse toccato. Anzi, la volontà è quella di fare ”investimenti per garantire i servizi alle tantissime donne e ragazze che ne hanno bisogno. Vogliamo che tutti siano a conoscenza della situazione del consultorio” e, per questo, è stato realizzato un questionario online per rimanere sempre informati sulla vicenda.

Il consultorio sarà potenziato

RomaToday ha contattato l’Asl Rm 2 che ha smentito categoricamente un’eventuale chiusura del consultorio. Dalla dirigenza è arrivata invece la notizia di un futuro potenziamento del servizio. L’azienda sanitaria ha confermato la realizzazione, presso i locali di via di Pietralata, di una nuova casa della comunità che conterrà anche i servizi del consultorio. Non solo. Secondo quanto si apprende, l’Asl ha rilevato degli uffici sulla vicina via del Peperino, proprio di fronte alla casa della comunità, dove si allestirà un nuovo consultorio. Dall’azienda si assicura che i lavori renderanno lo spazio dedicato alle donne “bellissimo”.

La mobilitazione continua

Neanche queste parole, però, sembrano convincere il coordinamento che non ci siano pericoli per il futuro. Contattate da RomaToday, le attiviste assicurano che non abbasseranno la guardia. “La storia insegna che queste “trasformazioni” nascondono, spesso, una futura chiusura – affermano, a RomaToday, le rappresentanti del coordinamento dei giovani di Pietralata Unita e Donne de Borgata raggiunte telefonicamente – è successo in tutta Italia ed è accaduto anche a Roma. A Garbatella è stato depotenziato e tagliato il consultorio di largo delle Sette Chiese . In quel caso, era tutto iniziato col nuovo decreto per ridefinire il piano di presidi sanitari sul territorio. Anche l’inserimento del consultorio nella casa della salute e comunità significa depotenziare il servizio. Una cosa simile era stata fatta anche col consultorio di via Spencer, al Collatino. Era stato chiuso per una perdita e poi così è rimasto a lungo, un fatto che dimostra che rientrava nel piano di chiusura del consultori. Se è stato riaperto è stato grazie al coordinamento delle donne. Come se non bastasse, quello di Pietralata è l’unico centro dedicato alle donne del quadrante tiburtino e non possiamo rischiare che venga chiuso o trasformato”.