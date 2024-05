Pietralata, i senza dimora lasciano il posto alla "Casa delle famiglie"

A Pietralata non si farà il centro per i senza dimora ma una “Casa delle famiglie”. Il progetto, previsto per il Giubileo e che avrebbe dovuto accogliere 20 senzatetto, è stato trasformato e presentato in conferenza stampa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora alle politiche sociali, Barbare Funari, e dal presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, presso il centro culturale Gabriella Ferri, su via delle Cave di Pietralata. Anche sulla scia delle preoccupazioni dei residenti, alla fine, si è deciso di modificare i piani iniziali. Del resto, il centro per i senza dimora non aveva mai convinto pienamente neanche l’amministrazione municipale che, a settembre 2023, aveva scritto una nota durissima indirizzata al primo cittadino della Capitale per chiedere di rivedere il progetto.

La Casa delle famiglie

Nuclei familiari sfrattati senza casa, donne sole con bambini e padri separati. Saranno questi i soggetti che potranno essere accolti nel centro da 5,2 milioni, la cui apertura è prevista entro la fine del 2025. Ci saranno 9 stanze, tutte previste al primo piano, che potranno accogliere fino a 20 ospiti. Al piano terra, invece, ci saranno spazi polifunzionali, al chiuso e all’aperto, utilizzabili dai cittadini e dal municipio. “Un luogo che non è separato dal resto del quartiere, uno spazio di solidarietà per le famiglie dove prima c’era un’area degradata” ha detto il sindaco Gualtieri. Il centro, infatti, sorgerà al posto del mercatino di via delle Cave di Pietralata, struttura che i tecnici stanno smantellando proprio in questi giorni.

Tornando all’opera vera e propria, è prevista la realizzazione di un sistema di pannelli frangisole a protezione delle facciate. Sulla struttura metallica di base, prevista al primo piano, verranno ancorati dei pannelli modulari costituiti da doghe in legno composito. Ci saranno poi una mensa con i relativi locali di servizio annessi e un locale lavanderia.

Le polemiche

Come detto, in tanti erano perplessi dall’idea di inserire un centro per senza tetto nel cuore di Pietralata, specialmente in un’area in cui sorgerà, a breve distanza, un nuovo centro d’eccellenza per persone disabili (apertura prevista nel 2026) e dove già insiste il centro culturale Gabriella Ferri, anche questo interessato da interventi di rigenerazione.

“Mettiamo a segno in quel quadrante un’altra grande opera che si aggiunge al centro per la disabilità e alla ristrutturazione del centro culturale “Gabriella Ferri”, fondi giubilari che sommati raggiungono 17 milioni di euro circa – ha detto il presidente Umberti – rispetto al progetto originario sono cambiati completamente i servizi. Soprattutto, andiamo a riqualificare un’area degradata, rimuovendo un mercato abusivo all’interno del quale, durante la bonifica, abbiamo trovato veramente di tutto”.

Manifestazione di protesta

L’annuncio del nuovo progetto non sembra, però, aver fatto cambiare idea ai contrari al centro. Sabato 11 maggio, infatti, è stata confermata una manifestazione di protesta che si terrà alle 17:30 a largo Beltramelli, organizzata. “Ieri il Sindaco Gualtieri ha detto che il nuovo progetto non avrà nulla a che vedere con il tema dell'accoglienza a sbandati o clandestini – ha scritto, in una nota, il consigliere di Forza Italia in IV municipio, Fabrizio Montanini - noi siamo entusiasti che sia stato presentato questo nuovo progetto. È un anno che stiamo contestando questa scelta del centro di accoglienza vicino la scuola e le nostre pressioni a chi amministra hanno dato un buon risultato. Aspettiamo però che venga stralciato o perlomeno modificato l'intervento n.58 sul programma dettagliato del Giubileo2025. Se no, a oggi, sono solo chiacchiere fatte in fretta e furia prima della nostra protesta di piazza per calmare gli animi e per non far partecipare le persone”.