Pietralata, il centro Gabriella Ferri si rifà il look con i soldi del Giubelo 2025

È stato chiuso e riaperto più volte. Un centro culturale divenuto, per un periodo di tempo, anche un deposito di stoccaggio. Parliamo del centro culturale Gabriella Ferri di via delle Cave, a Pietralata. La struttura del IV municipio sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione grazie ai soldi del Giubileo. Un intervento da un milione di euro complessivi che riconsegnerà al territorio un centro culturale degno, anche, del nome che porta.

I lavori

Sono tanti i lavori previsti nel centro culturale. Verranno rimossi gli intonaci, il manto impermeabile deteriorato e le gronde in lamiera e pvc. I bagni saranno completamente rifatti, realizzandone di nuovi dedicati anche ai diversamente abili. Per mettere al sicuro lo stabile saranno installate delle inferriate a tutte le finestre. Inoltre, oltra alla completa ritinteggiatura dei locali, verranno valorizzate le facciate esterne. Ovviamente, tutti gli elementi rimossi verranno sostituiti.

Il centro culturale Gabriella Ferri

Come detto, il centro culturale Gabriella Ferri ha vissuto fin qui una storia travagliata. Il centro aveva chiuso i battenti il 31 dicembre del 2015 quando era scaduta la gestione del gruppo Zetema già prorogata perché in realtà avrebbe dovuto concludersi a giugno dello stesso anno. La struttura è rimasta chiusa fino all’11 febbraio del 2016. La nuova riapertura è durata poco, fino a giugno dello stessoanno. Poi, ad ottobre sempre del 2016, una nuova inaugurazione ma il centro è costretto a chiudere nuovamente a gennaio del 2017. Una terza apertura è avvenuta, quindi, il 15 dicembre . Arriviamo quindi a gennaio del 2022. Il centro era diventato un deposito ma i progetti del IV Municipio erano diversi, ovvero restituirlo alla cittadinanza. E così, a maggio 2022, è stato pubblicato un nuovo bando per gestire la struttura, con tutti gli eventi connessi.