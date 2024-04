Pietralata, al via i lavori di ripavimentazione di via Cassino

Una strada disastrata che attendeva da anni un intervento di manutenzione. Al via da domani, mercoledì 3 aprile, i lavori di asfaltatura di via Cassino a Pietralata, nel IV municipio. Un’arteria importantissima per questo quadrante di Roma e che serve, tra gli altri, diversi luoghi sensibili del quartiere.

L’intervento su via Cassino

Gli interventi sono stati resi possibili grazie al lavoro del servizio direzione tecnico del IV Municipio di Roma, su sollecitazione dell’assessore ai lavori pubblici, Dino Bacchetti. La strada verrà completamente riasfaltata, con la posa di un nuovo manto di 7 centimetri, 4 centimetri di binder e 3 centimetri di tappetino.

Arteria importante

Via Cassino è un asse viario strategico del quadrante di Pietralata ad alta percorrenza in entrata e in uscita su via Tiburtina. La via serve, tra gli altri, l’asilo nido “Bolle di sapone”, su via delle Messi d’oro, l’isola ecologica Tiburtina ed il parcheggio di scambio della metro B Ponte Mammolo. Un intervento atteso da tempo, specialmente ora che i lavori su via Tiburtina, seppur rallentati dal maltempo, si sono avviati verso la definitiva conclusione.

“Dopo anni di vergognoso abbandono delle precedenti Giunte che hanno mal governato il nostro Municipio, cominciano i lavori di rifacimento da me fortemente voluti della pavimentazione stradale di Via Cassino - dichiara, in una nota, l’assessore Bacchetti – la strada è gravemente usurata e mai manutenuta adeguatamente fino ad oggi, nonostante costituisca uno dei due assi di penetrazione su Pietralata”.