L'amaro risveglio di Pietralata, tra finestrini infranti e auto razziate

Finestrini rotti, vetri ovunque e oggetti rubati, autoradio incluse. E' l'amaro risveglio dei residenti del quartiere Pietralata, nei dintorni di largo Beltramelli, nel IV municipio. Le segnalazioni oramai sono diverse, soprattutto tra la fine del 2022 e questo primo scampolo di 2023.

L'ultimo caso, almeno l'ultimo reso pubblico da una utente sul gruppo Facebook del comitato di quartiere Breda-Beltramelli-Portonaccio, risale alla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio. La proprietaria di una utilitaria parcheggiata in via Achille Tedeschi ha trovato il finestrino lato guidatore distrutto in mille pezzi. Apparentemente niente è stato portato via.

E' andata peggio a Giampiero, che nella stessa strada la stessa notte ha subìto il furto del catalizzatore. A un'altra residente, sempre nella stessa zona ma nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, ignoti hanno rotto il finestrino senza portare via nulla. C'è chi invece si è portato via una cassa d'acqua e pochi spiccioli trovati nel porta oggetti. Insomma, più il danno all'automobile e la scocciatura di dover sostituire il vetro che il valore delle cose portate via dai ladri, ma ormai a Pietralata, soprattutto in zona Beltramelli, l'allarme è serio.