Pietralata, una discarica a cielo aperto vicino la scuola Andrea Torre

Cumuli di rifiuti, materassi, sedie e tavoli. A pochi metri la pista ciclabile che attraversa il quartiere, malmessa e resa impraticabile dalla vegetazione. Sullo sfondo la scuola Andrea Torre, luogo frequentato da tantissimi bambine e bambini. Siamo a Pietralata, quartiere popolare del IV municipio. Qui, in alcuni punti, il tempo sembra essersi fermato, con aree completamente abbandonate al degrado.

La ciclabile

Da via Filippo Meda c’è una pista ciclabile che corre parallela a via Andrea Torre verso via Carlo Amoretti. Qui la situazione, come testimoniano le foto, è al limite, con larghi tratti della pista praticamente inutilizzabili.

Discariche

Nei dintorni, poi, la situazione non cambia. Grazie anche al fatto che alcune zone sono lontani da occhi indiscreti, è facile trovare piccole discariche abusive un po’ ovunque. Materassi, resti di arredi, sedie e spazzatura varia. Il tutto a ridosso di una scuola e di condomini.

“Purtroppo chi governa oggi questo Municipio pensa solo a far spot social che divergono completamente dalla realtà – scrivono, in una nota, Luca Scerbo, capogruppo municipale, Giovanni Ottaviano, dirigente romano, e Mariacristina Masi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia - ricordiamo, solo come esempio, i lavori terminati(!) sulla Via Tiburtina proprio a pochi giorni dalla manifestazione della Ryder Cup "rivenduta" come ricadente sul territorio del IV Municipio ed invece svoltasi nella zona di Marco Simone. Una Amministrazione attenta solo ad intestarsi il merito di Lamborghini o Mc Donald che aprono i loro locali sul territorio”.

Chiaro riferimento, in questo, ai post social del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti che, di recente, aveva salutato con favore l’apertura di alcune attività private nei quartieri della zona.

“In realtà, i problemi sono altri - incalzano i meloniani - viabilità, verde incolto, mancanza di decoro, scuole in stato di abbandono. E proprio questa mattina abbiamo voluto evidenziare lo stato di degrado in cui versa la zona adiacente la scuola "Andrea Torre". Parliamo di erba cresciuta a dismisura e materiale abbandonato; ma non possiamo non ricordare ancora insediamenti abusivi, marciapiedi pieni di buche, un parco senza sicurezza per bambini ed adulti, un mercato nel dimenticatoio. Come esponenti di Fratelli d'Italia continuiamo ad essere al fianco dei cittadini che ogni giorno rivendicano un quartiere migliore”.