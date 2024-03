Pietralata, la maggioranza "smentisce" Umberti e boccia gli atti contro il centro per i senzatetto

Per il centro per senza tetto di Pietralta occorre scomodare il compianto Mario Brega quando, in Borotocalco, chiede a Carlo Verdone “Te la sposi o non te la sposi mi fija?”. Una domanda che andrebbe girata, in altri termini, alla maggioranza che governa il IV Municipio di Roma: “Lo volete o non lo volete il centro per senzatetto?” Una questione lecita visto che, a settembre del 2023, il minisindaco Umberti aveva espresso al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tutta la sua contrarietà alla struttura prevista per il Giubileo. Però, nell’ultimo consiglio municipale straordinario, un ordine del giorno presentato dalla Lega e un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle proprio “contro” il centro, che dovrebbe sorgere al posto di un ex mercatino su via delle Cave di Pietralata, sono state entrambe bocciate dalla maggioranza.

Le mozioni

A presentare l’ordine del giorno per la Lega è stato il consigliere Fabrizio Montanini. Un documento che voleva impegnare la Giunta a “riconsiderare la realizzazione” del centro e a riportare al sindaco Gualtieri “lo stato di allarme, incertezza e preoccupazione” dei residenti del quadrante di Pietralata. Una zona che, da qui ai prossimi anni, sarà oggetto di decine di interventi. Dallo stadio della Roma alla possibilità del nuovo Policlinico Umberto I passando per il Rome Technopole, lo studentato della Sapienza e tante altre opere che dovrebbero cambiare volto al quartiere.

Sulla stessa linea, seppur con modi diversi, l’interrogazione del Movimento 5 Stelle che, in sostanza, chiedeva cosa farà Umberti per “scongiurare” la realizzazione di questa opera. Per i grillini, quanto accaduto in consiglio rappresenta una "doppia bocciatura per il presidente del Municipio IV Umberti” scrivono in una nota il capogruppo capitolino della Lista civica Virginia Raggi, Antonio De Santis e il capogruppo M5S al Municipio IV, Stefano Rosati. “Sia il commissario straordinario Giubileo, il sindaco Gualtieri che la sua maggioranza – continua la nota - hanno di fatto delegittimato l'autorità del minisindaco del IV ignorando le sue rimostranze circa la decisione di Gualtieri di posizionare il centro in un'area adiacente a un parco giochi e a un plesso scolastico”, ovvero quello di via Achille Tedeschi.

I motivi della bocciatura degli atti

Qualcuno, quindi, che si aspettava un colpo di scena, ovvero un voto unito di maggioranza e opposizioni, è rimasto deluso. “Il motivo della bocciatura è banale – ha spiegato, a RomaToday, Federico Proietti, capogruppo del Pd – non ci prestiamo alle strumentalizzazioni delle opposizioni. Peraltro si tratta di un intervento previsto in occasione del Giubileo del 2025, è giusto che anche il nostro municipio faccia la sua parte nel sostegno ai più fragili. Si tratta infatti di una riqualificazione, in un’area individuata nel 2012 come destinata a servizi pubblici, che sarà grande 900 metri quadri, avrà nove stanze ed ospiterà venti persone, anche perché di più non ne entrano. È vero che inizialmente doveva essere posizionato da un’altra parte”.

Favorevoli al progetto

Come detto, un anno fa, però, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, scriveva al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti della realizzazione di questo centro, anche per via della sua collocazione. Non c’è, quindi, un contrasto tra la posizione del minisindaco e quanto votato in consiglio? “Siamo tutti sulla stessa linea in maggioranza – riprende Proietti – allora, ovviamente, ci fu molto scalpore perché venne presa questa decisione senza i dovuti approfondimenti. In seguito, poi, la vicenda è stata approfondita e si è evoluta. Come maggioranza siamo al fianco di Umberti e del sindaco Gualtieri, sul centro per senza fissa dimora abbiamo tutti la stessa idea. Ripeto, non possiamo cedere alle strumentalizzazioni di chi rinnega anche le proprie radici cattoliche e sociali pur di ottenere qualche voto in più”.

La maggioranza, Umberti compreso quindi, non sono contrari all’opera. Questo non vuol dire che il centro si farà o, almeno, che sia pronto in tempo per l'apertura della Porta Santa. A dicembre 2023, infatti, nel corso di un’audizione presso la commissione speciale Giubileo di Marco Sangiorgio, amministratore delegato generale di Società Giubileo 2025, aveva detto che per la realizzazione del centro da 5,2 milioni di euro c’era “qualche complessità” legata, soprattutto, alla conferenza dei servizi che, almeno per ora, non è stata ancora convocata