Pietralata, verrà demolito il mercatino per fare posto ad un centro per i senzatetto

Le ruspe sono in arrivo. Il mercatino di via delle Cave di Pietralata verrà demolito e, al suo posto, sorgerà una struttura per i senza tetto. Un’opera prevista per il Giubileo 2025 e finanziata con i fondi del Pnrr per 5 milioni e 200 mila euro. Il mercatino, di competenza del dipartimento patrimonio di Roma, verrà bonificato il 29 febbraio e poi abbattuto. Nel frattempo, le attività che operano all’interno del mercato dovranno, gioco forza, andarsene. Alcuni, come il mercatino dell’usato, hanno già sgomberato da tempo. Altri sono ancora all’interno della struttura.

Il progetto

L’edificio attualmente esistente è acquisito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale e assegnato, anni fa, per svolgere alcune attività commerciali. Una soluzione a tempo pensata soprattutto per preservare la struttura ed evitare occupazioni abusive. Parliamo di un fabbricato di 900 metri quadrati per il quale è prevista la demolizione e ricostruzione.

La nuova struttura per i senza tetto potrà ospitare fino a venti persone organizzate in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di dieci persone che abbiano esigenze compatibili, al fine di favorire il reciproco sostegno nel percorso di soluzione delle criticità. Verranno previsti spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, in modo da garantire la privacy. Le camere da letto saranno singole, doppie o triple. È previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti.

Non allo sgombero

Prima Fratelli d’Italia, poi la Lega. le opposizioni hanno criticato, e non poco, questo intervento. Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio del Carroccio, critica la scelta perché il centro per senza tetto sorgerebbe “a pochi metri dalle abitazioni, dal parco giochi e dalla scuola di via Achille Tedeschi. Inoltre, la vicina stazione della metro B "Quintiliani" diventerà inevitabilmente la fermata degli irregolari che, come spesso accade, ne faranno una piazza di spaccio” aggiunge Montanini, convinto che il rifugio “sarà l'ennesimo ritrovo per orde di clandestini sbandati”.

“L'unica cosa certa – aggiunge Montanini - è che i commercianti della zona hanno ricevuto in questi giorni la lettera di "intimazione al rilascio volontario" senza alcuna alternativa”. Attualmente, da quanto risulta a RomaToday, ci sarebbe una sola attività commerciale con le giuste autorizzazioni e, per questo, avrebbe già contattato uno studio legale per fermare lo sgombero.

Mercato senza autorizzazione

Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, spiega a RomaToday l’attuale situazione del mercato di via delle Cave di Pietralata. Facendo riferimento ad un’informativa chiesta direttamente alla presidenza del Consiglio dei ministri, dice che “gli occupanti dell'area risultano abusivi, il mercatino è senza autorizzazione” afferma. Inoltre, visto che diversi commercianti avevano già lasciato i locali, sono stati trovati “alcuni occupanti, censiti dalla polizia locale, tutti extracomunitari”. “Lo sgombero e la cessione dell'area a società Giubileo per i lavori la sta seguendo il dipartimento patrimonio mentre l'Ama ha già fatto un sopralluogo per la pulizia”. “Montanini, quindi, vuole contrastare la demolizione di una struttura abusiva, occupata abusivamente: ne prendo atto con stupore” conclude Umberti.