Pietralata, il mistero dei cassonetti prima tolti e poi piazzati (di nuovo) sul marciapiede

È durata un giorno la felicità degli abitanti del quartiere. Una gioia effimera che si è spenta nel giro di poche ore. Siamo a Pietralata, sulla via omonima, di fronte al parco Aqua Virgo. Qui i cittadini della zona, tramite il Comitato di quartiere Monti di Pietralata, avevano chiesto lo spostamento di quattro cassonetti della raccolta stradale della spazzatura che erano posizionati su un marciapiede. I contenitori erano quindi stati spostati giovedì 9 novembre ma, la mattina dopo, erano tornati al loro posto.

Segnalazione

Questa situazione era stata segnalata al IV Municipio e alla polizia locale già nel mese di maggio del 2023. In particolare, il comitato di quartiere aveva raccolto le lamentele di un residente disabile, costretto sulla carrozzina, il quale, a causa dei cassonetti, era costretto a passare sulla strada abbandonando, quindi, la sicurezza del marciapiede. Esattamente il 25 maggio del 2023 il comitato chiedeva la rimozione dei cassonetti. Passati alcuni mesi, ecco accadere il miracolo.

Cassonetti rimossi

Giovedì 9 novembre i residenti si sono svegliati senza più i cassonetti sul marciapiede, spostati dal marciapiede e messi vicino ad altri sei contenitori, a circa 50 metri di distanza, lungo la strada. “È emerso che, come supponevamo, il posizionamento sul marciapiede ad intralciarne la fruizione non è consentito e che quindi quello spazio doveva tornare fruibile per tutti – scrivevano, trionfalmente, i rappresentanti del comitato - tutti noi dovremo fare probabilmente qualche passo in più per conferire l’immondizia nei secchi, ma abbiamo restituito a tutti e tutte la sicurezza e la libertà di poter fruire di uno dei pochi marciapiedi di zona”.

Cassonetti di nuovo sui marciapiedi

Passa meno di una giornata e venerdì 10 novembre i quattro cassonetti sono stati ritrovati nuovamente sui marciapiedi tra lo stupore generale. “Questo inspiegabile dietrofront, prima valutato positivamente e poi rimangiato, ci riporta alla situazione di illegalità ed insicurezza a cui la nostra amministrazione avrebbe già dovuto porre rimedio” insorge il comitato che promette nuove battaglie sul tema. Intanto, da quanto apprende RomaToday, non è ancora chiaro chi abbia spostato giovedì i cassonetti e chi, successivamente, li abbia rimessi al loro posto. Il risultato, comunque, non cambia: genitori con i passeggini e disabili in carrozzina non possono di nuovo circolare in sicurezza.