Pietralata, inaugurata la nuova area ludica di via Achille Tedeschi

Una nuova area ludica lungo una via che aveva bisogno di un punto di aggregazione per i bambini. Parliamo dell’area giochi di via Achille Tedeschi, a Portonaccio. Dopo mesi di lavori lunedì 26 febbraio c’è stata l’inaugurazione ufficiale dello spazio.

L’area giochi

Nuove altalene per i più piccoli, un’altalena inclusiva, scivoli ed altri giochi. È stata realizzata anche la pavimentazione anti trauma. Il presidente del VI Municipio, Massimiliano Umberti, ha rivendicato “l’ennesima apertura di un parco giochi sul territorio”, ringraziando l’assessore all’ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfosni, e l’assessora municipale, Federica Desideri. Chiaro il riferimento a tutte quelle aree che, nelle scorse settimane, sono state oggetto di polemiche con le oppposizioni. Chiuse per diversi mesi per dei picocli interventi, molti parchi erano stati riaperti senza però grandi cambiamenti al loro interno.

Rubata la recinzione

Prima dell’inaugurazione c’era stato un piccolo giallo. L’area sembrava aperta, tanto che alcune persone avevano cominciato a frequentarla, portandoci i bambini. In realtà, spiega Umberti a RomaToday, “qualcuno aveva rubato la recinzione metallica che delimitava l’area” nella notte tra venerdì e sabato. Il parco, in pratica, era stato "aperto" da ignoti per il week end, salvo poi essere richiuso con i nastri di plastica bianchi e rossi.

Inaugurazione al buio

La cerimonia di inaugurazione è andata bene ma, visto che era programmata alle 17:30, ad un certo punto si è creato il problema della scarsa illuminazione nell’area. Su via Tedeschi, infatti, i lampioni erano spenti ed il parco non ne ha in dotazione. Un qualcosa che i cittadini non hanno mancato di far notare ad Umberti, sia a margine dell'evento che sui social dopo.