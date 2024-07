Pietralata, sono già morti gli alberi di via del Tufo, verranno ripiantati ad ottobre

La piantumazione era iniziata a dicembre 2023. Tempo pochi mesi, però, e molti alberi sono già morti. Siamo a Pietralata, nell’area verde di via del Tufo che alcuni residenti già chiamano “parco Mariotti”, in memoria di un soldato scomparso. Qui è stato avviato il progetto di forestazione urbana con le risorse del decreto clima. L’obiettivo, entro la fine del 2024, è quello di mettere a dimora ben 1300 alberi e arbusti nelle due aree di via del Tufo e Via Giulio Curioni, nel IV municipio.

Alberi morti a Pietralata

A piazza Sacco gli alberi sono praticamente tutti morti. Li stanno per seguire anche quelli piantumati lungo via del Tufo e via Barelli. “Non vengono annaffiati e questo è il risultato” denuncia il Comitato popolare Monti di Pietralata. Già a gennaio 2024, infatti, i volontari avevano segnalato la condizione critica delle piante . Tra le scarse piogge e i pochi interventi di annaffiamento, le piante non ce l’hanno fatta. Stessa cosa era accaduta, nell’agosto del 2023, ai salici piangenti piantati nel parco Aqua Virgo.

In una nota, il Campidoglio ha spiegato che la ditta che ha effettuato la messa a dimora delle piante, “in particolare nel periodo estivo, svolge gli interventi di innaffiamento dell’area due o tre volte al mese come previsto da contratto”. Quanto allo stato delle piante messe a dimora, “è stato riscontrato circa il 15 per cento di fallanze, una percentuale in linea con quelle previste. Le piante non attecchite verranno sostituite, come da contratto, a partire da ottobre con la ripartenza della stagione di messa a dimora. A breve è previsto, inoltre, un intervento di sfalcio dell’intera area”.