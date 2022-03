Pier Paolo Pasolini e i fratelli Citti sul muro della metro

Pier Paolo Pasolini con gli occhiali da sole e le mani in tasca e ancora il suo volto invecchiato tra quelli dei fratelli Cinti, probabilmente senza di loro non avrebbe conosciuto il romanesco e le periferie della Tiburtina. A rappresentare così il ‘poeta’ è Leonardo Crudi su una delle pareti della stazione metropolitana della linea B ‘Santa Maria del Soccorso’. Tra toni bianchi, neri e rossi, lo street art ha celebrato il centenario della nascita di Pasolini e lo ha fatto tra due quartieri revocati più volte nei suoi romanzi: Pietralata e Tiburtino III. “Abbiamo avviato l’anno pasoliniano” ha commentato al nostro giornale Maurizio Rossi, assessore alla cultura del IV Municipio.

Sabato mattina, il 5 marzo, data di nascita di Pier Paolo Pasolini, il Municipio IV e il Comune di Roma hanno voluto omaggiare lo scrittore ‘scoprendo’ il murale realizzato da Curdi. All’evento hanno partecipato, oltre all’assessore Rossi, il minisindaco Massimiliano Umberti e l’assessore ai trasporti della giunta Gualtieri, Eugenio Patanè.

L’opera rientra all’interno di un progetto promosso dal Comune e realizzato dall’Ufficio decoro che ha visto anche l’allestimento di decine di fotografie presso la stazione metro ‘Pigneto’ – altro luogo caro a Pasolini – e anch’essa inaugurata sabato. “La giornata è proseguita con eventi presso la biblioteca ‘Vaccheria Nardi’ che ringrazio, come tutte le altre biblioteche del territorio che hanno dato la disponibilità per futuri eventi nell’anno pasoliniano” ha aggiunto Rossi.

Ricordiamo che il IV Municipio, in occasione del centenario della nascita di Pasolini ha pubblicato un bando per realizzare attività culturali. Non solo: “Il Comune è fortemente intenzionato ad acquisire al patrimonio l’appartamento di via Tagliere che un tempo fu casa di Pasolini e sua madre” ha concluso Rossi. L'immobile, situato a Rebibbia, è attualmente all'asta.

Entusiasmo anche da parte del presidente del minisindaco, Massimiliano Umberti, che ha commentato così l’inaugurazione: “Il Municipio IV per celebrare il centenario dalla sua nascita ha voluto avviare l’anno pasoliniano ed il ricco programma delle attività culturali che, si svolgeranno a carattere itinerante su tutto il territorio municipale fino alla fine dell’anno, inaugurando il murale dell’artista Leonardo Crudi – ha continuato – Le celebrazioni sono proseguite presso la Biblioteca Vaccheria Nardi con la lettura di alcune opere sull’autore riguardanti il Municipio Roma IV e recitate dall’attore Pietro Pilla in collaborazione con l’Università Popolare Michele Testa e la Scuola di Musica Anton Rubinstein”.