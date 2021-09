Pietralata, perdita d’acqua in strada da oltre un mese. I cittadini: “Acea, dove sei?”

Ancora acqua in strada in via dei Monti di Pietralata – nell’omonimo quartiere – sul territorio del Municipio IV. La causa è da ricondurre a un guasto alle condutture idriche che crea notevoli disagi ai residenti. Gli abitanti della strada hanno spiegato: “Rischi per la circolazione e i pedoni sono spesso soggetti a “bagni” di fango e detriti causati dal passaggio dei veicoli sulle pozze d’acqua che vengono a crearsi e che nascondono buche anche molto profonde e pertanto molto pericolose”.

I disagi in via dei Monti di Pietralata, all’altezza del civico 246, continuano da circa un mese e nonostante i ‘rattoppi’ da parte del municipio con asfalto a colmatura delle buche, le difficoltà persistono. La perdita d’acqua, infatti, sta danneggiando l’asfalto. “Noi abitanti siamo costretti a camminare sui piccoli marciapiedi – hanno spiegato dal direttivo del comitato di quartiere - Non smetteremo mai di credere nella collaborazione fattiva e propositiva tra cittadini ed enti incaricati ma dopo aver effettuato segnalazioni, reclami ufficiali e solleciti ad oggi nulla è cambiato ed anzi l’acqua continua ad uscire con consistenza sempre maggiore”.

Hanno aggiunto: “Le tubature sottostanti via dei Monti di Pietralata sono per lunga parte di vecchia data e sempre più spesso siamo costretti a chiusure della viabilità per consentire questa o quella riparazione – hanno aggiunto dal comitato - quando invece ci sarebbe bisogno di un intervento massiccio di messa in sicurezza ed ammodernamento di tutta la tratta fognaria e delle condutture dell’acqua”.