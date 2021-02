Pietralata, comitati e associazioni uniti: “Pedonalizzare le strade nel parco Pertini”

La strada all’interno del parco Pertini, via Lisa Metner, a Pietralata, deve essere pedonalizzate. Non solo, la stessa sorte devono avere anche la piazza adiacente e via della Lignite che costeggia l'area. Sono queste le richieste che venti realtà territoriali, tra associazioni e comitati di quartiere che operano nel territorio del IV Municipio, hanno presentato agli organi preposti. A sostenere l’istanza, il gruppo capitolino del Partito Democratico, con i consiglieri Zannola e Baglio.

Le polemiche dopo l'apertura delle strade all'interno dello SDO

Nata come pista ciclabile nel 2014, via della Lignite (costeggia il parco)“è diventata poi una strada stretta e pericolosa nel 2017” hanno denunciato dal comitato precisando che si tratta di “Due strade assolutamente secondarie e di dubbia utilità, come si è riscontrato nelle tre settimane in cui è stata resa a senso unico Via della Magnetite, creando disagi minimi per i cittadini”. Non sono mancate anche altre polemiche nell’ambito dell’apertura delle strade del progetto Sdo (Sistema direzionale orientale). Nei giorni scorsi, infatti, commercianti e residenti hanno avviato una petizione per chiedere il cambio del senso di marcia a via De Rossi.

La nascita del parco Pertini

Come nasce il parco? Fu ottenuto nel 1997 grazie alla mobilitazione dei cittadini che ottennero un apposito emendamento al Piano Particolareggiato Pietralata, successivamente recepito nella Delibera del Consiglio Comunale del 28 settembre 2006. “Poi, nell’estate 2012, l’allora Amministrazione Comunale, all’insaputa dei cittadini residenti, si inventò di sana pianta una strada dentro un giardino pubblico che non doveva neanche essere immaginata ed invece nel 2014 la strada fu costruita” hanno spiegato puntualizzando: “Per ottenere questo “capolavoro” inserirono in ambito SDO (Sistema Direzionale Orientale) via Brugnatelli, che fino ad allora era stata una strada privata chiusa da cavalletti di ferro. La procedura urbanistica utilizzata fu quella del “Piano Casa”, una procedura semplificata che si usa solo in casi eccezionali di estrema urgenza e necessità”.

Le associazioni: "Bambini di serie A e bambini di serie B"

Non si placa la rabbia dei cittadini che hanno definito questo un “vero e proprio furto” come “la piazza destinata a far socializzare le persone, situata a poca distanza dal Parco Pertini, che nell’estate 2010 fu soppressa e sostituita con un palazzone del Progetto F555, anch’esso approvato con la detta scellerata procedura urbanistica. Il Comitato chiede ora che venga ripristinata anche la detta piazza”. Immancabile la polemica, soprattutto rispetto allo spazio sottratto ai bambini del quartiere: “Esistono bambini di serie A (quelli che vivono nelle zone di pregio) e bambini di serie B (quelli che vivono in periferia), che non hanno diritto di giocare in un giardino pubblico?”.

Tuttavia, grazie a contributi della Regione Lazio e con l’impegno dei cittadini, del Comitato Colline e Valli di Pietralata e Tiburtina, l’area del Parco Pertini che versava nel più completo stato di abbandono e degrado e il 7 dicembre 2019 inaugurò il Parco. “Fino al 3 febbraio 2021 è stato veramente straordinario e commovente vedere quanti bambini lo abbiano frequentato, genitori con passeggini, intere famiglie, anziani – hanno aggiunto le associazioni firmatarie della richiesta - Nonostante la raccolta in pochissimi giorni di 602 firme per la salvaguardia del Parco Pertini, il 3 febbraio 2021 il sogno è svanito: la strada dentro il Parco e via della Lignite sono state aperte al traffico automobilistico. L’area verde è stata di fatto sventrata con una strada larga 12 metri che ne riduce ulteriormente l’estensione, rendendone pericolosa la fruizione”.

Cosa chiedono il comitato e i cittadini? Nel 2019 l’Architetto Ettore Pellegrini elaborò gratuitamente un progetto per il Parco Pertini, che prevede anche un’area giochi al posto del parcheggio: “Si realizzi questo progetto, affinché i bambini tornino a respirare l’aria di libertà e gioia che hanno respirato dentro il Parco Pertini, che i genitori possano veramente rilassarsi perché finalmente c’è un posto sicuro dove far giocare i propri figli. Chiedono un’area di socializzazione per le famiglie e gli anziani”.

La mozione a firma PD in Campidoglio

Ad ascoltare il grido d’aiuto delle venti associazioni, è il gruppo capitolino del Partito Democratico. In favore della causa si sono espressi i consiglieri dem, Giovanni Zannola e Valeria Baglio: “Stop traffico ed automobili dentro il parco Pertini, sì alla pedonalizzazione delle strade aperte al traffico lo scorso 3 febbraio. Abbiamo presentato nei giorni scorsi una mozione per sostenere la richiesta legittima sottoscritta da 20 tra comitati di quartiere e associazioni ambientaliste e da migliaia di cittadini del quartiere di Pietralata”. Hanno aggiunto: “Come consiglieri comunali ci associamo alla richiesta di un’area verde di socializzazione per le famiglie e gli anziani”.

Le associazioni firmatarie della richiesta

1) Italia Nostra Sezione Roma; 2) Salviamo il Paesaggio Coordinamento di Roma e Provincia; 3) Comitato Cittadino Pietralata Tiburtino; 4) Comitato Collina di Pietralata; 5) Comitato di Quartiere per la Difesa del Parchetto Feronia; 6) Associazione Culturale Parchetto Feronia; 7) Comitato di Quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune; 8) Insieme per l’Aniene Onlus; 9) Comitato Collina Lanciani; 10) Circolo Arci Pietralata Aps; 11) Comitato Tiburtina Uso Pubblico delle Caserme; 12) Comitato Cittadini Stazione Tiburtina; 13) Associazione Rinascita Tiburtina; 14) Comitato di Quartiere Rebibbia; 15) Comitato di Quartiere Torraccia; 16) ACRI Gente di Aguzzano; 17) Comitato di Salvaguardia Grottaperfetta; 18) Associazione Brigate Verdi; 19) Associazione Alberi in Periferia; 20) Associazione Respiro Verde Alberi.