Municipio IV, al parco Meda arriveranno le telecamere di videosorveglianza

Un impianto di videosorveglianza da 100 mila euro per fermare il degrado e la violenza nel parco Meda, su piazza Amilcare Zamorani. Giochi e panchine rotte, risse e agguati da parte di baby gang. Negli ultimi anni è successo praticamente di tutto all’interno di un’area verde che, da fiore all’occhiello del quartiere, è diventata un ricettacolo di criticità. Per questo è importante che la commissione ambiente di Roma Capitale si sia riunita per parlare di quello che si farà, in futuro, per garantire la sicurezza del parco.

Degrado e criminalità

L’ultimo grave episodio che riguarda il parco risale ad ottobre dello scorso anno, quando un 15enne era stato vittima di un agguato da parte di una banda di suoi coetanei. Dopo quel fatto si è tornato a discutere della condizione generale del parco, troppo spesso preda dei vandali.

Sopralluogo

Così, dopo quanto accaduto lo scorso anno, la commissione ambiente, insieme al dipartimento Csimu, ha effettuato un sopralluogo sul posto per cominciare a capire come intervenire. È stato studiato, quindi, un modo per installare e rendere efficace un impianto di videosorveglianza, che vada a coprire l’intera area.

“Dopo il sopralluogo – ha spiegato il presidente di commissione, Giammarco Palmieri - è stata redatta una stima dei costi per la realizzazione di un sistema” di telecamere. Una prima stima parla di 100 mila euro, cifra che però potrebbe cambiare. “L’assemblea capitolina – ha continuato Palmieri - ha inserito un finanziamento nel titolo 2 del bilancio comunale per realizzare, in futuro, l’opera”. Attenzione però. Parliamo comunque di un intervento tramite mutuo che, ovviamente, deve ancora essere accesso. Insomma, da qui all’avvio dei lavori ce ne vuole.

Avvio dei lavori

Il dipartimento Csimu ha confermato come, ad oggi, sia impossibile parlare di tempistiche. Ancor prima di accendere il mutuo, infatti, serve realizzare un progetto esecutivo. Solo allora si potranno chiedere i soldi e, poi, andare a gara per la realizzazione dell’opera.

Che fine ha fatto il commissariato

All’audizione è intervenuto anche il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Quest’ultimo ha apprezzato la costruzione di un impianto di videosorveglianza ma ha voluto sottolineare “come si tratti di una pezza che non risolve il problema”. Il minisindaco, visto che erano presenti anche esponenti delle opposizioni, ha attaccato il ministro Salvini per la mancata realizzazione, almeno finora, del nuovo commissariato di polizia di via Tedeschi: “Come Roma Capitale abbiamo consegnato alla prefettura le chiavi della nuova caserma. Non si capisce perché ad tutto è fermo. Invito i colleghi delle opposizioni ad interloquire col ministro Salvini visto che è lui che dovrebbe sbloccare le procedure. Una stazione fisica è un deterrente migliore rispetto alle telecamere”.