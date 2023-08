Sono già morti i salici piangenti piantati due anni fa al parco Aqua Virgo

Erano stati piantati due anni fa, ma di recente sono già stati rimossi, stroncati dal caldo e dalla mancanza di acqua. Cinque salici piangenti su sei piantumati nel parco Aqua Virgo hanno salutato, loro malgrado, l’area verde di Pietralata. Erano stati installati insieme ad altri esemplari come tigli e paulonie. Lo scorso anno, a fine estate, questi alberi che hanno ispirato, secondo le leggende, la nascita di importanti arti marziali come il jujitsu o il judo, apparivano già in condizioni disperate. Quest’anno, come testimoniano le foto, erano ormai poco più che dei rami secchi fissati a terra.

Parco senza acqua

L’aspetto più surreale della vicenda è che all’interno di questo parco, dove passa un acquedotto che porta l’acqua a molte zone di Roma, non c’è una fontanella interna. Ad oggi ne esiste solo una, posizionata all’esterno dell’area. Per questo anche i volontari, che si prodigano ogni settimana per innaffiare gli alberi, trovano difficoltà nel portare avanti questa loro attività di cura del verde, vista anche la grandezza del parco.

Eppure, nell’elenco delle fontanelle o nasoni risalente al 18 giugno 2021 e firmato dall’ex assessora al verde Laura Fiorini, nel quale compariva l’elenco delle richieste pervenute per chiedere l’installazione di nuove fonti d’acqua nelle aree verdi, compariva anche il parco Aqua Virgo. Non solo. L’area era stata classificata come undicesima in termini di priorità dell’intervento ma, almeno fino ad oggi, nulla è stato fatto. Un fatto strano visto che, da esempio, a parco Pertini (tredicesimo) e a parco Feronia (penultimo) le fontane sono arrivate

Dovranno essere ripiantati

I 18 esemplari, compresi quindi anche i salici piangenti, erano stati piantati nel 2021 a seguito di un bando approvato dall’allora Giunta Raggi. Secondo l’appalto, se in due anni gli arbusti non avessero attecchito allora la ditta avrebbe dovuto procedere, in automatico, con la loro sostituzione. Ci si aspetta, quindi, di rivedere 5 nuovi esemplari di salici. “L’obbligo scade ad ottobre 2023 – spiega, a RomaToday, Flavio Fianco del Comitato popolare Monti di Pietralata – non vorremmo che quanto accaduto passasse in sordina anche perché tutti gli alberi curati dai volontari stanno bene ed in salute”.

I salici sono stati rimossi durante le operazioni di sfalcio e pulizia della ditta incaricata effettuati di recente nel parco. “Già lo scorso anno avevamo segnalato come gli alberi fossero in sofferenza – riprende Fianco – a luglio 2023, poi, avevamo nuovamente avvertito della situazione. Speriamo che quanto accaduto spinga il IV Municipio a sollecitare l’installazione di una fontanella all’interno del parco”.