Pietralata, al parco Aqua Virgo i calabroni nidificano dentro ai tigli che si sgretolano

Una scoperta che ha portato, poi, ad un’amara sorpresa. Un enorme nido di vespe era stato segnalato lo scorso 5 settembre in un grande tiglio presso il parco Aqua Virgo, a Pietralata. L’albero si trovava a ridosso del percorso pedonale che porta i visitatori verso l’acquedotto situato all’interno dell’area verde. È poi venuto fuori che anche altri tre alberi ospitavano, loro malgrado, altrettanti favi. Durante le operazioni di bonifica, però, gli addetti hanno fatto una scoperta.

Alberi marci

Nel pomeriggio di martedì 12 settembre, la protezione civile è intervenuta nel parco per le operazioni di bonifica del caso. I calabroni avevano nidificato all’interno dei tronchi dei tigli che, però, sono risultati completamente vuoti e marci. Come testimoniano le foto, gli alberi si sono praticamente sbriciolati durante i lavori. Alcuni di questo si sono sfaldati ed aperti come se fossero fatti di burro. Una situazione che, per forza di cose, non può non far pensare alla manutenzione del verde pubblico.

Proprio nel parco Aqua Virgo, tra i più belli di Pietralata, sono stati rimossi di recente cinque dei sei salici piangenti piantati meno di due anni prima . Scarsa irrigazione e forse un’errata valutazione delle specie più idonee da piantumare hanno determinato questa situazione. Per quanto riguarda i tigli, il Comitato popolare monti di Pietralata chiederà “al dipartimento ambiente di verificare la sicurezza di questi alberi e, se del caso, predisporne la rimozione e la piantumazione di nuovi alberi”. Sono infatti i volontari di questa associazione che, per quanto possibile, cercando di curare le piante del parco ma oltre all’innaffiatura poco altro possono fare.

Vespe ovunque

Durante l’estate sono state tantissime le segnalazioni di nidi di vespe e calabroni un po’ da tutta Roma e provincia. L’ultimo nido rimosso, per mano dell’etologo Andrea Lunerti, era situato a pochi chilometri da Tivoli. un altro con 400 vespe era stato trovato a due passi dal colonnato di San Pietro mentre a la Giustiniana, in un convento, sono state rimosse ben 70 mila api. tantissimi gli episodi, poi, negli appartamenti privati mentre a detenere la palma di quartiere romano con più interventi per le vespe orientalis è quello di Montesacro. Nidi di vespe sono stati trovati ovunque, specialmente in zone dove si accumulano i rifiuti che, per gli insetti, rappresentano una fonte pressoché infinita di sostentamento.