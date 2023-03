Al parco Campagna una panchina gialla per chiedere verità sulla morte di Regeni

Un barattoli di vernice gialla per dipingere una panchina e una targa per chiedere verità e giustizia sulla morta di Giulio Regeni. Siamo al parco Andrea Campagna, a Monti Tiburtini – nel Municipio IV – dove la Rete Civica ha voluto posizionare un simbolo di solidarietà e lo ha fatto durante l’evento ‘Aspettando l’Equinozio di Primavera’. “Abbiamo usato il colore giallo come simbolo di una battaglia che purtroppo non si è ancora conclusa” hanno commentato gli attivisti.

La festa al Parco, tra solidarietà e condivisione

Gli abitanti del quartiere, insieme agli attivisti della Rete Civica Andrea Campagna, hanno organizzato un appuntamento di condivisione e socialità al parco di Monti Tiburtini per accendere le luci su un’area troppo spesso ‘maltrattata’. Nelle scorse settimane, il Bibus – vecchio autobus sede dell’associazione – è stato vandalizzato più volte. A gennaio di quest’anno, sono stati ritrovati bossoli nell’area adiacente il Bibus, prima ancora, sono stati frantumati i vetri e ancora il lancio di una bomba carta. Davanti a questi episodi, gli attivisti della Rete civica hanno chiesto più controlli e una maggiore sicurezza. Intanto, stanno portando avanti iniziative di socialità per curare l’area verde e renderla fruibile.

‘Aspettando l’Equinozio di Primavera’

Sabato mattina, i comitati e le associazioni membri della Rete civica – nata proprio per tutelare l’area del parco – hanno messo in scena un evento dal titolo ‘Aspettando l’Equinozio di Primavera’ che ha coinvolto decine di famiglie. Tra le attività, la pulizia del parco, la presentazione del libro ‘Il Mare a Pietralata’ e i laboratori di eduzione ambientale. Non solo, durante l’evento è stato piantumato un ulivo per omaggiare la festa del papà e sono stati svolti laboratori creativi.

La panchina gialla per chiedere verità

Durante l’evento al parco Andrea Campagna, gli attivisti hanno tinteggiato di colore giallo una panchina posizionata nell’area verde. Sullo schienale hanno poi affisso una tarda. L’opera è dedicata alla memoria di Giulio Regeni, ritrovato morto – barbaramente ucciso – in Egitto, nel 2016. “Un evento dal forte valore civico, ambientale e aggregativo a cui ha presenziato anche l’assessora all’Ambiente del IV Municipio Federica Desideri e che ha visto la partecipazione della cittadinanza attiva e, in particolare, le famiglie e i bambini che vivono da sempre il nostro territorio e voglio partecipare alle nostre iniziative per la protezione e valorizzazione continua del nostro polmone verde” hanno detto dalla Rete civica.