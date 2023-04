Nuovi alberi a Pietralata, a piantarli ci pensano i cittadini

Due nuovi alberi sono stati piantumati all’ingresso del parco Aqua Virgo, a Pietralata. L’iniziativa è stata promossa dal comitato popolare Monti di Pietralata, che ha spiegato: “Abbiamo piantato due aceri campestri, acquistati con le donazioni raccolte durante gli eventi scorsi. Ce ne prenderemo cura”. Il comitato, inoltre, è impegnato nella battaglia – avviata ormai mesi fa – per dire ‘no’ allo stadio della As Roma.

Nei giorni scorsi, gli attivisti del comitato popolare Monti di Pietralata hanno promosso un evento di rigenerazione urbana con l’obiettivo di rendere decorosa una parte del quartiere. In quella occasione hanno raccolto dieci sacchi di rifiuti differenziati tra plastica e vetro e quindici sacchi di indifferenziata tra calcinacci e ferro. Non solo, hanno provveduto a decespugliare tutte le aiuole sottolineando, inoltre, la piaga dello sversamento illecito di rifiuti e la creazione di discariche a cielo aperto, denunciando la presenza di motorini e igienici abbandonati.

“Finalmente hanno trovato una casa due Aceri campestri, acquistati dal nostro comitato attraverso le donazioni raccolte durante gli scorsi eventi. Per i prossimi due anni saremo tutti quanti noi responsabili della cura e della sopravvivenza dei nuovi arrivati, che verranno innaffiati a seconda delle necessità e seguendo le istruzioni forniteci dai nostri amici vivaisti” hanno spiegato dal comitato. Intanto, continua la battaglia per dire ‘no’ allo stadio di Pietralata. La piantumazione degli alberi, infatti, è avvenuta a poca distanza dai terreni interessati dalla costruzione dell’impianto sportivo della AS Roma.