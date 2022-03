Inaugurata a Roma via Rita Levi Montalcini

Al IV municipio è stata intitolata una via dedicata a Rita Levi Montalcini. La targa che reca il suo nome è stata inaugurata martedì all’incrocio con via dei Durantini. All’appuntamento, oltre il presidente del tiburtino Massimiliano Umberti, anche il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora capitolina alle pari opportunità, Monica Lucarelli. Con loro anche la nipote dell’ex senatrice, Piera Levi-Montalcini.

“Una grande soddisfazione avere nel nostro municipio una strada dedicata a Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina” ha commentato Umberti a margine dell’iniziativa.Ha aggiunto: "Solo il 4% delle strade di Roma sono intitolate a nomi femminili, assisteremo a un'inversione di tendenza".

“Una scienziata straordinaria, una grande italiana, europea, cittadina del mondo che ha dimostrato col suo talento che le donne hanno una marcia in più. Roma è orgogliosa di dedicarle una strada proprio in occasione dell'8marzo” è stato il commento del sindaco Gualtieri ricordando la scienziata scomparsa a Roma nel 2012. È intervenuta all’inaugurazione della via anche l’assessora comunale alle pari opportunità Monica Lucarelli: “Un orgoglio italiano nel mondo da oggi ancora di più nel cuore dei romani” ha commentato.