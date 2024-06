IV Municipio, approvati i progetti di riqualificazione per unire due asili del territorio

Cambieranno look la scuola materna Fabio Filzi e l’asilo nido Elefantino Elmer nel IV municipio. Nell’ambito del “sistema integrato di istruzione 0-6”, la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei due plessi di via del Frantoio 46 e 52 al termine dei quali le due strutture diventeranno un polo unico e, soprattutto, collegato. Il costo complessivo degli interventi ammonta a 334 mila euro e saranno finanziati con l’accensione di un mutuo.

Scuola Fabio Filzi

Il progetto approvato serve a riunire, esternamente, la materna con il nido Elefantino Elmer attraverso percorsi esterni e nuove pavimentazioni. Si procederà, quindi, con la riqualificazione delle facciate ovest e nord della scuola Filzi. Il progetto prevede quindi il miglioramento del percorso di collegamento tra il piazzale accoglienza e la sede dell’attuale nido Elmer. Uno degli interventi più importanti è quello di trasformazione dell’ex casa del custode, compresa l’area verde che la circonda, in una biblioteca scolastica. Infine, verranno installati, nell’area limitrofa alla nuova biblioteca, arredi e attrezzature finalizzate alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area esterna.

La scuola materna Fabio Filzi, punto di riferimento del Tiburtino III, rientra già nel progetto del Polo 0-6 che il Municipio IV sta portando avanti con fondi Pnrr per circa 2,2 milioni euro e del sistema integrato delle aree esterne alla Scuola Fabio Filzi per 900 mila euro, con la realizzazione della biblioteca di quartiere. I lavori, in questo caso, stanno per partire. La scuola, infatti, era chiusa già da un anno. Da quanto apprende RomaToday, manca ancora un parere prima di avviiare i cantieri che dureranno almeno 12 mesi.

"Stiamo lavorando su più fronti – dichiara, a RomaToday, Annarita Leobruni, assessora alla scuola del IV Municipio - otre il Pnrr inizieranno i lavori finanziati dal nostro piano investimenti, suddiviso in tre anni, che vedranno la riqualificazione esterna della Fabio Filzi e del nido Elefantino Elmer. Verranno riuniti da percorsi educativi, giochi, e porteranno a luoghi di condivisione comune, come la casa dell'ex custode che diventerà una bibliotechina per l'infanzia. Stiamo dando una nuova veste a Tiburtino III, che tra i lavori del polo Infanzia, della casa della comunità e di riqualificazione Pnrr, diventerà un quartiere di servizi e infrastrutture nuove e decorose che porteranno bellezza e possibilità di riscatto".