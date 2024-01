IV municipio, Fratelli d'Italia promette battaglia contro l'isola ecologica di via Tedeschi

Il consiglio del IV Municipio dovrà esprimere il suo parere sul contratto di servizio tra Roma Capitale ed Ama per la gestione dei rifiuti e l’opposizione promette battaglia. Nelle azioni programmatiche, infatti, è prevista la realizzazione di un nuovo centro di raccolta in aggiunta all’isola ecologica su via delle Messi d’Oro, a Ponte Mammolo. Una struttura che dovrebbe sorgere su via Achille Tedeschi entro il 2026 nei confronti della quale, stando a quanto dice Fratelli d’Italia, i residenti sarebbero assolutamente contrari.

Centri di raccolta

Parliamo di isole ecologiche previste nei piani dell’ex amministrazione Raggi. Inizialmente le aree individuate erano 17. Il Campidoglio ha deciso di procedere con la realizzazione di otto centri di raccolta, sparsi nei municipi della città. Uno di questi, come detto, verrà costruito su via Achille Tedeschi, a Portonaccio.

Contrari i consiglieri di Fratelli d'Italia

Come anticipato, i consiglieri municipali dovranno dare il loro parere in merito al contratto sottoscritto tra il Campidoglio e l’Ama per la gestione dei rifiuti. Nell’accordo figura, tra gli interventi previsti dalla municipalizzata, anche la realizzazione dell’isola ecologica sul territorio del IV municipio.

Prima ancora di votare in consiglio, il gruppo di Fratelli d’Italia si è detto contrario all’opera. Per il consigliere capogruppo Luca Scerbo, quella di via Achille Tedeschi è una “zona problematica, famosa perché lì dovrebbe sorgere il nuovo commissariato di Polizia; del quale si parla da decenni – dice a RomaToday – e che era stata addirittura rivendicata come imminente dalla Raggi e da Marino ma a conti fatti non è ancora stato realizzato. Sono almeno due anni che i cittadini hanno appreso di questa notizia ma solo adesso l’argomento arriva in Municipio per essere votato di corsa. Il provvedimento – continua - non era arrivato in commissione municipale e in consiglio se ne parlerà solo mercoledì”.

Zona destinata al commissariato

“Noi siamo assolutamente contrari – ribadisce il consigliere – è una zona in cui è destinato il commissariato ed è peraltro incastonata in mezzo a diversi palazzi, rendendo di difficile risoluzione le operazioni che competono ad un centro di raccolta. I cittadini di largo Beltramelli, via Achille Tedeschi e vie limitrofe avevano già manifestato il loro diniego in assemblee pubbliche. Tutto questo senza che ci sia stata la partecipazione attiva da parte della cittadinanza. È una scelta calata dall’alto senza un confronto con i territori” conclude Polverato.

A questi, si aggiunge il commento di Gianni Ottaviano, dirigente romano di Fratelli d'Italia: "Il nostro pensiero in merito è sempre stato chiaro e netto: contrari alla location e non al principio. Siamo a favore dei centri di raccolta ma riteniamo sbagliato il posizionamento di questo specifico centro. Auspichiamo che Gualtieri e il PD possano rivedere la allocazione scelta prima del voto di mercoledì in aula”.

Il commissariato di via Tedeschi

Sono anni che si parla del nuovo commissariato di via Tedeschi. Se ne discuteva già dal 2015 ma solo nel 2022 sembrava fosse arrivata una svolta, con l’annuncio da parte del sindaco Roberto Gualtieri dello stanziamento di 7 milioni di euro per costruire la sede delle forze dell’ordine . Il commissariato dovrebbe sorgere nell’ex asilo di via Tedeschi, spesso teatro di occupazioni da parte di disperati. Ad ottobre 2023 , il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, aveva anche fatto un appello per chiedere di accelerare la realizzazione di questo nuovo presidio. Da allora, però, è rimasto tutto fermo.

Favorevoli all’isola ecologica

Contattato da RomaToday, Umberti si è detto “favorevole alla nuova isola ecologica che sarà come quella di Ponte Mammolo. Non parliamo di rifiuti pericolosi o maleodoranti ma di un nuovo servizio per i cittadini”. Sul commassiariato, rispondendo a distanza a Fratelli d’Italia, Umberti punta il dito contro il ministro Matteo Salvini: “Potrebbero chiedere a Salvini o al loro governo che fine abbia fatto la realizzazione del commissariato – attacca Umberti – non si può poi mischiare il centro di raccolta con questa struttura. Voglio vedere se Fdi sarà capace di votare contro il contratto con l’Ama”.