"Green smart wall": alla Metro Pietralata il mosaico che parla di ambiente

Un nuovo mosaico in bio resina è stato realizzato sul muro esterno della stazione metropolitana di Pietralata. L’opera é di Anna Crespi, e parla di ambiente, portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati, con la creazione di nuove piazze virtuali. Quella all’esterno della stazione della linea B, grazie al mosaico, parla ora di ambiente.

Attraverso le immagini l’opera di Anna Crespi, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, racconta il fattore G (Growth) della Sostenibilità, inteso come crescita di consumi e produzioni responsabili, come azioni di recupero della biodiversità, di tutela del nostro patrimonio alimentare, di contrasto alla fame nel mondo, di innovazione nei nostri sistemi di coltivazione.

Cosa rappresenta il mosaico

Anna Crespi è la vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award. Dopo il primo “green smart city” realizzato alla metro Garbatella, Yourban2030 e Myllennium Award, hanno offerto alla città una nuova opera d’arte. “Il Tocco della Vita”, questo è il nome scelto, raffigura con un'immagine l'insostenibilità dello spreco: un frutto di melograno che si fa racconto e immagine per parlare di agricoltura sostenibile e lotta alla fame, che diventa al tempo stesso testimonianza del reale e messaggio per le generazioni future.

Ispirandosi all’immagine iconografica del tocco fra Dio e Adamo di Michelangelo, che osservano il mondo dalla volta della Cappella Sistina, il Tocco della Vita racconta una storia semplice: due ragazzi si trovano a passarsi di mano il frutto più dolce della terra. “Una storia cha racconta i figli reduci dagli sprechi e abusi arrecati alla nostra stessa casa: come il tocco fra Dio e Adamo è generatore di vita, così le mani delle nuove generazioni si sfiorano sulla scorza sottile del la melograna, condividendo di mano in mano un cuore rosso e pulsante di sole. Come loro abbiamo il dovere di difendere ciò che ci è dato senza più scappare”, spiega Anna Crespi.

La lotta allo spreco alimentare

“Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo angolo di Roma – ha aggiunto Paolo Barletta, residente del Myllennium Award – e di restituire alla collettività una riflessione su uno dei tanti significati di sostenibilità, legato allo spreco alimentare e ad un uso più responsabile delle risorse. Un messaggio ancora più apprezzabile perché giunge dalle nuove generazioni, interpretato dal talento di una giovane artista che attraverso questo riconoscimento ci auguriamo possa continuare a inseguire i suoi sogni e raggiungere il successo professionale che merita”.

“Quest’anno, a ottobre, Yourban2030 festeggia i suoi 5 anni di attività – ha concluso Veronica De Angelis, presidente di Yourban2030 – e siamo molto contente di tornare a lavorare sulla città da cui è tutto cominciato. Abbiamo iniziato parlando di mari, oggi con Il Tocco della Vita parliamo di spreco e agricoltura sostenibile, sempre in dialogo con la città e sempre in un’ottica di riqualificazione urbana e valorizzazione delle nuove leve artistiche. Proseguiamo così la nostra mission con un tema che ci sta molto a cuore e a cui è appeso il futuro del mondo”.

In arrivo anche nuovi alberi

Insieme al green smart wall, l'area verde antistante la stazione metro di Pietralata sarà arricchita dalla piantumazione di lecci promossa da Negroni Salumi. I nuovi alberi andranno così ad incorniciare l'eco-murales firmato dal giovane street artist Giovanni Anastasia realizzato nell'ambito progetto "Costellazioni" del brand della Stella, sotto la direzione artistica di Yourban2030 ed in collaborazione con ATAC.

Il “Tocco della Vita” è un’opera promossa e finanziata da Myllennium Award e Yourban2030, in partnership con GraffitiForSmartCity, con il patrocinio del Municipio IV e in collaborazione con ATAC, che ha concesso l'utilizzo per due anni di un muro della Stazione Pietralata e garantito la fornitura elettrica per la tecnologia IOT e l'illuminazione dell’opera.