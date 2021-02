Monti Tiburtini: il simbolo del quartiere cambia volto, nuovo look per il bus del parco

Figure geometriche dai colori sgargianti disegnate sulle lamiere del bus all’interno del parco ‘Andrea Campagna’ perché il degrado non prenda mai il sopravvento. È questa l’idea che l’autore dell’opera – Stefano NIsti, residente del quartiere Monti Tiburtini – ha proposto ai cittadini attivi e alle associazioni da anni impegnate nella manutenzione del parco, collocato a pochi metri dalla via consolare.

Nel corso degli ultimi anni, il parco ‘Andrea Campagna’ è balzato agli onori della cronaca per aver subito atti di vandalismo, per essere stato teatro di scontri tra gruppi di ragazzi. I diversi episodi sono stati denunciati e all’interno del parco è aumentata la sicurezza. Non solo, le associazioni impegnate nell’area del quarto municipio hanno creato una rete civica per tenere alta l’attenzione e continuare a costruire occasioni di aggregazione e momenti di condivisione.

Grazie al bando promosso dalla Regione Lazio, le associazioni possono provvedere in autonomia alla manutenzione del parco e hanno stipulato anche contratti di collaborazione con due lavoratori che si occupano di svolgere la quasi totalità dei lavori. “E’ stata un’occasione importante – ha spiegato Marina Badino, tra le responsabili della Rete Civica Cittadinanza attiva che insieme a On the Road, Comitato Colline e Valli Pietralata e Tiburtina – Abbiamo riscontrato una grande partecipazione cittadina, ognuno ha dato una mano”.