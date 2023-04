A Monte del pecoraro arrivano i colori: Agrestini firma il muro della chiesa

I sette giorni della creazione dipinti lungo il muro di cinta della parrocchia. Siamo a Monte del Pecoraro, su via Matteo Tondi, nei pressi di Pietralata. A firmare l’opera – promossa da Arte e città a colori con il supporto del comitato di quartiere - è la street artist Aurora Agrestini. Il dipinto si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana che l’associazione promuove da anni a Roma: ad oggi, Arte e città a colori ha realizzato oltre 2.800 opere.

La riqualificazione di via Matteo Tondi

Via Matteo Tondi collega la stazione metro Santa Maria del Soccorso con via di Pietralata. La strada costeggia una zona dell’omonimo quartiere denominata Monte del pecoraro. Già perché un tempo era una distesa di terreno utile ai pastori e ai loro greggi. Un luogo che anche Pier Paolo Pasolini ricorda in ‘Una vita violenta’, citando “proprio al comincio del Tiburtino, davanti al monte del pecoraro”. Si tratta di alcune centinaia di metri di asfalto che tagliano in due il comprensorio di palazzine popolari, molte fatiscenti e con i locali vuoti e abbandonati, dove le attività commerciali sono ormai ridotte all’osso, complice anche il caroaffitti degli spazi a gestione Ater. È in questo contesto che si muove il comitato di quartiere Tiburtino Nord e Pietralata, da anni impegnato in denunce e istanze presso l’ente regionale per chiedere la riqualificazione degli alloggi e la creazione di spazi sociali.

I sette giorni della creazione

È lo stesso comitato che già in passato si è attivato per ripristinare il decoro all’interno del parchetto di via Matteo Tondi e, questa volta, a promuovere la realizzazione del murale mediante la raccolta fondi. In pochi giorni, Aurora Agrestini - della scuderia di Arte e città a colori - ha realizzato l’opera. Si tratta di un murale che copre interamente il muro di cinta della chiesa e che rappresenta i sette giorni della creazione. “Nel modo più laico possibile - ha spiegato Franco Galvano dell’associazione culturale – così da avvicinare credenti e non. ‘Settimo giorno’ è il titolo di un tratto dell’opera che vuole indicare, il riposo come un tratto distintivo del lavoro del popolo scelto da Dio” ha spiegato Galvano. L’opera è stata inaugurata la Domenica delle Palme: “Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito economicamente e non solo” ha detto Sara Padroni del comitato di quartiere.