Pietralata: il Campidoglio approva la delibera per l’istituzione del mercato (aperto due anni fa)

L’Aula Giulio Cesare ha approvato la delibera istitutiva del mercato di via del Cottanello, a Pietralata. Un atto che gli operatori chiedevano da tempo affinché fosse possibile procedere a un convenzione con il Comune e li sollevasse da costi onerosi di gestione. “La delibera, inserita all’ordine del giorno su mia richiesta, è stata approvata grazie ai voti delle opposizioni” ha commentato a margine della votazione Maria Agnese Catini, capogruppo di REvoluzione Civica in Campidoglio.



A dicembre dello scorso anno, gli operatori del mercato di via Cottanello – trasferiti dalla storica sede di viale Stefanini nell’agosto del 2019 – hanno inviato una lettera al Municipio chiedendo la firma della nuova convenzione che però non poteva prescindere dalla delibera istitutiva del mercato, di fatto non compresa nella documentazione concernente la struttura. La delegata al commercio dell’epoca, della giunta di via Tiburtina, aveva spiegato ai nostri taccuini che produrla non spettava al municipio, in quanto si tratta di un ‘trasferimento e di non una nuova istituzione’. Gli operatori del mercato, supportati anche dai consiglieri del Partito democratico, spiegavano: “Abbiamo le mani legate” e intanto pagavano 150 euro al mese per i costi di gestione.



Dopo due anni dall’apertura del mercato, la cui costruzione è stata per lungo tempo interrotta, la delibera è stata approvata. “I cittadini e gli operatori del mercato hanno atteso per troppo tempo. Ai primi di marzo la maggioranza aveva bocciato una mia mozione che chiedeva l'istituzione del mercato di Pietralata attraverso una delibera, in modo che l'AGS già costituitasi potesse firmare la convenzione con l'amministrazione e godere dei giusti benefici. Mozione Bocciata con il pretesto che non occorreva una delibera, che bastavano altri atti amministrativi più semplici” ha detto ancora la consigliera Catini. “Finalmente dimostrando che la mia richiesta era giusta, anche perché suffragata dalla conoscenza del territorio, la delibera è stata votata positivamente, regalando agli operatori, dopo moltissima attesa, un po' di serenità” ha concluso.



A votazione conclusa, anche il Pd (Pelonzi-Umberti) ha commentato: “L’incapacità gestionale della sindaca stava producendo un danno economico pesantissimo a tutti gli operatori del mercato. Ora finalmente l’AGS potrà firmare la convenzione e vedere riconosciuti i suoi diritti”.