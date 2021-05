Pietralata: buoni sconto da spendere al mercato in cambio di bottiglie riciclate

In via del Cottanello arriva l’iniziativa ‘Riclami al mercato e sarai premiato’ promossa dal Comune di Roma che ha coinvolto fino ad ora 25 mercati. “Chi utilizza le macchinette mangiaplastica nei mercati avrà diritto a 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite, a fronte di una spesa minima di 5 euro presso i banchi aderenti alla campagna” ha commentato dalle sue pagine Facebook il delegato al commercio della giunta Raggi, Andrea Coia, presente in via del Cottanello nella mattina di giovedì.



Il mercato di via del Cottanello è stato inaugurato nell’agosto del 2019: la struttura ultimata da otto anni necessitava di collaudi per consentire il trasferimento degli operatori dallo storico spazio di viale Stefanini (che attende la riqualificazione). “Sappiamo di dover ancora risolvere piccoli problemi ma importanti per chi lavora nel mercato, nello stesso tempo stiamo procedendo con le nuove assegnazioni dei box e con l'installazione di elementi innovativi e virtuosi in senso ambientale” ha spiegato Roberta Della Casa, collaboratrice di Raggi al Tiburtino.



E dopo la collocazione dei contenitori per la raccolta di oli esausti, anche le macchinette mangiaplastica trovano spazio tra I banchi del mercato di Pietralata. I prossimi posizionamenti saranno effettuati presso I mercati Portonaccio e Tiburtino Sud.