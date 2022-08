Lavori su via Tiburtina, rubinetti chiusi: 9 strade a secco per un giorno

Continuano i lavori per il raddoppio della via Tiburtina, sul territorio del Municipio Roma IV. Nei prossimi giorni, i tecnici provvederanno a delocalizzare il bottino posizionato lungo la via consolare – all’altezza di Rebibbia – e collocarlo nell’area più interna dello spazio e, quindi, più distante dalla strada. Le operazioni rendono necessaria la sospensione idrica in alcune zone del territorio. Il minisindaco, Massimiliano Umberti, a RomaToday: “Ci rendiamo conto del disagio ma finire i lavori sulla via Tiburtina è la nostra priorità”.

Gli interventi per l’allargamento della via consolare dovranno essere conclusi in vista dell’appuntamento con la Ryder Cup del prossimo anno: la prestigiosa competizione internazionale di golf si svolgerà all’interno degli impianti sportivi a Marco Simone. L’evento – che attirerà nella Capitale migliaia di persone ogni giorno impegnate a transitare lungo la via – ha dato una sterzata ai lavori ‘eterni’ su via Tiburtina. Dopo il ripristino dell’asfalto lungo all’altezza dei quartieri Ponte Mammolo e Rebibbia (agli inizi del mese di agosto), il cantiere prosegue con la delocalizzazione del bottino di Acea: attualmente in una posizione di ostacolo per consentire i lavori.

Per questa ragione, nella giornata di mercoledì 31 agosto – dalle ore 00.30 alle ore 24 – si verificherà l’interruzione idrica in via Padre Lino da Parma, via Raffaele Piria e via di Casal de’ pazzi. E ancora nelle vie dell’Eletrodotto, Briziarelli, Sassola, Lignite, via dell’Antracite e via Raffaello Nasini. Per ovviare ai possibili disagi, per tutta la giornata, saranno presenti autobotti nei quartieri Casal de’ pazzi e Pietralata.