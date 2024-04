Chiuse le corsie centrali di via dei Monti Tiburtini, traffico in tilt a Pietralata

Un altro cantiere a Roma, l’ennesimo. Saranno mesi d’inferno per gli abitanti del IV municipio, in particolare quelli che vivono a Pietralata. Per lavori di rifacimento della sede stradale, sono state chiuse le carreggiate centrali in via dei Monti Tiburtini all'altezza dell'Ospedale Sandro Pertini.

Lavori

I lavori sono ciminciati il 15 aprile e termineranno alla mezzanotte del 20 luglio. Tre mesi durante i quali le automobili che percorrono la direttrice in entrambe le direzioni saranno costretta ad affrontare un vero e proprio collo di bottiglia per dirigersi verso le corsie laterali predisposte per il deflusso delle auto.

Via dei Monti Tiburtini è un’arteria fondamentale. Da lì le auto possono andare verso il centro di Roma oppure verso il Gra. Il traffico potrebbe ripercuotersi, e lo sta già facendo, anche su via Nomentana. Le complanari verso le quali è stato deviato il traffico non possono, per ovvie ragioni, sopperire in pieno alle conseguenze causate dalla riduzione delle carreggiate.

Il traffico preoccupa, ovviamente, anche chi deve recarsi verso il vicino nosocomio, in particolare le ambulanze che dovranno vedersela con un traffico ancora più congestionato del solito.