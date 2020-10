Pietralata, lavori per i sottoservizi in via dei Monti Tiburtini: “Asfalto rifatto a metà”

Lavori per i sottoservizi in via dei Durantini, a Pietralata, hanno determinato di nuovo il rifacimento dell’asfalto lungo parte della strada. La denuncia dei residenti al nostro giornale: “Uno sperpero di denaro pubblico e di risorse, la strada era stata asfaltata pochi mesi fa”.

Via dei Durantini collega via dei Monti Tiburtini alla consolare via Tiburtina. Nei mesi scorsi un gruppo di residenti avevano denunciato le condizioni in cui versa la strada, in particolare nei pressi del civico 152. Da alcune settimane, parte della strada è stata asfaltata ma ditte di sottoservizi sono intervenute per apporre condutture e l’asfalto è stato nuovamente rifatto con una striscia ex novo. “E’ una vergogna – ha commentato Mauro Cottini, residente del quartiere – Oltre ad essere uno spettacolo poco gradevole è anche uno sperpero di denaro”.

Intanto la delegata al Tiburtino di Raggi, Roberta Della Casa ha spiegato i lavori dei sottoservizi si sono “sommati ai lavori della rotatoria compresa in ambito sdo che a breve sarà aperta insieme a tutte le altre strade”. La rotatoria renderà possibile i collegamenti tra Monti Tiburtini e Pietralata.