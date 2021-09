Pietralata: lavori in corso all’incrocio di via Pasini

Lavori in corso in via Pasini, all’incrocio con via Tondi, da tempo teatro di incidenti. Gli interventi, avviati nella mattina di mercoledì, prevedono la realizzazione delle strisce e l’installazione della segnaletica verticale per indicare il passaggio pedonale in corrispondenza della chiesa di via Tondi. “Auspichiamo tempi di esecuzione serrati e senza intralci” hanno commentato dal Pd Dino Bacchetti – ex presidente della commissione trasparenza di via Tiburtina – e Silvia Remediani.

L’ultimo incidente all’incrocio tra via Pasini e via Tondi risale allo scorso mese di agosto quando si sono scontrati un’auto e un furgone. A farne le spese un uomo di 44 anni finito in codice rosso all’ospedale Umberto I. Prima ancora, a maggio, un uomo è stato investito. Il progetto di messa in sicurezza, proposto dal Pd e approvato a febbraio del 2021, è stato avviato nella mattina di mercoledì.

Ad esultare il gruppo del Partito democratico di via Tiburtina che, a lavori iniziati, ha commentato: “Sono stati mesi di serrato confronto che mi hanno impegnato fortemente anche con prese di posizione dure insieme a Massimiliano Umberti per l'inerzia ed il disinteresse mostrate dal sindaco e dal commissario. Il progetto redatto su mia sollecitazione dalla Direzione Tecnica IV Municipio vede finalmente la luce” ha concluso Bacchetti.