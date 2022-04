Largo Beltramelli, iniziano i lavori per il ripristino dei giochi

Lavori in corso a largo Beltramelli, nel quartiere Pietralata. Gli interventi porteranno alla costruzione di una nuova area giochi su una pavimentazione anti-trauma. A rivendicare la paternità dell’opera è Roberta Della Casa, ex presidente del Municipio, oggi capogruppo del M5s a via Tiburtina. “Dopo la caduta del Consiglio, ho provveduto a reinserire i fondi in bilancio e ho dato il via alla gara che si è conclusa con l'aggiudicazione nell'estate del 2021” ha commentato la pentastellata.

Nei giorni scorsi, l’area del parco giochi di largo Beltramelli è stata cantierizzata per avviare i lavori di rifacimento. Per un importo di circa 35mila euro verranno installati scivoli, dondoli e ‘girotondo’ e verrà ripristinata la pavimentazione anti-trauma. I giochi, ricordiamo, erano stati rimossi quattro anni fa perché non più sicuri come avvenuto in altre zone della città.

Con l’aggiudicazione della gara già ad agosto e l’avvio dei lavori circa sette mesi più tardi, Della Casa ha puntualizzato: “Non vorrei mai che il ritardo nell'esecuzione dell’opera fosse dovuto alla volontà politica della nuova Giunta di far credere che i lavori siano opera loro e spero che tengano conto del precedente indirizzo che prevedeva anche l'installazione di giochi nella vicina piazza smart”.