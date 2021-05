Pietralata: investimento all’incrocio di via Tondi. Il Pd: “Raggi svegliati”

Le strisce pedonali non sono poste in corrispondenza dell’incrocio e il segnale che intima lo ‘stop’ si trova prima di queste. Siamo all’incrocio di via Matteo Tondi con via Ludovico Pasini, nel quartiere Pietralata. Il gruppo del Partito democratico del quarto municipio: “Quante altre persone debbono ancora rischiare la vita per il disinteresse di chi governa la città?”.

L’ultimo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto nella giornata di martedì: “Un uomo è stato investito all’incrocio - hanno spiegato i dem del quarto ricordando - Grazie al nostro pressante interessamento ed al lavoro quotidiano sul territorio, il progetto per la sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio che il quartiere ha atteso per anni è stato approvato il 22 febbraio di quest’anno con parere preventivo favorevole Polizia Roma Capitale”.

Il nuovo progetto, che noi di Roma Today abbiamo potuto visionare, prevede di anteporre il segnale di ‘stop’ alle strisce pedonali con un adeguamento dei marciapiedi e sistemazione del parcheggio. “Ora che abbiamo fatto il lavoro per voi – hanno commentato Dino Bacchetti, già presidente della commissione controllo e garanzia e Massimiliano Umberti, capogruppo del Pd in quarto, riferendosi a Virginia Raggi e Roberta Della Casa - Abbiate quanto meno la compiacenza di stanziare i fondi e far partire i lavori per salvare e mettere in sicurezza la vita dei cittadini del nostro quartiere”.