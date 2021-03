Pietralata ricorda Franco Carosi con un evento retake: “Era un uomo buono”

Franco Carosi è morto un mese fa, mentre era in fila all’ufficio postale. Per ricordarlo gli amici hanno organizzato un evento retake al parco di via Feronia. È Antonio Aruta Improta, suo caro amico, a spiegare ai nostri taccuini com’è nata l’iniziativa: “Da una storica presa in giro tra lui e me”.

Lo scorso primo febbraio, intorno alle ore 12.30, Franco Carosi – di 65 anni – è stato colto da un malore mentre era in fila agli uffici postali di via Feronia dove si era recato in compagnia di altre tre persone per chiedere informazioni sui sussidi. “Aveva subito interventi delicati – ha spiegato Improta – E poco prima della tragedia mi stava raccontando al telefono i suoi programmi”. Dopo il decesso, la moglie di Carosi ha chiesto l’autopsia della salma, questo ha comportato l’autorizzazione da parte del giudice e l’attesa della mortuaria di alcune ore. “Ci ha fatto male vedere che nessuna delle persone in procinto di entrare all’ufficio postale, quella mattina, ha rinunciato alla fila nonostante ci fosse il corpo di Franco a terra” ha detto Improta.

“Da tempo mi occupo di decoro nel quartiere in cui abito – ha aggiunto l’amico Antonio – E Franco, scherzando mi chiedeva sempre quando saremmo andati a pulire sotto casa sua. Così, dopo quanto accaduto, ho pensato che pulire il parchetto che tante volte lo ha visto protagonista, fosse un bel modo per ricordarlo”. Nella mattina di sabato, insieme agli attivisti retake del gruppo Monti Tiburtini e l’associazione ‘Feronia’, Antonio e gli altri amici puliranno l’area verde. Non solo, pianteranno anche un ulivo che è stato acquistato il giorno dopo la morte di Franco e posizionato nell’esatto punto in cui è morto, poi è stato spostato al parco di via Feronia dove verrà piantato sabato.

A tre giorni dalla morte di Franco Carosi, è venuta a mancare anche la sua cagnolona alla quale era molto affezionato. Con gli amici di Franco, sabato, sarà presente la moglie di Carosi che dopo una lunga storia d’amore durata decenni ha sposato pochi anni fa. L’appuntamento per ricordare Franco è alle ore 10, di sabato 6 marzo, al parchetto di via Feronia.