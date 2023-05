Insulti ai bambini, ubriachi e occupazioni abusive all'ex asilo di Pietralata. Il presidente Umberti scrive a Piantedosi

Bambini costretti a convivere con persone ubriache che entrano ed escono da uno stabile praticamente abbandonato. È questa l’assurda situazione che vivono alunni, famiglie e personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Achille Tedeschi, a Pietralata. Da circa 15 anni, quello che era il vecchio asilo adiacente all'istituto è stato dismesso. Uno spazio di più di 4000 metri quadrati lasciato alla mercè di disperati e senza fissa dimora e che dovrebbe diventare un commissariato di polizia. Condizionale d’obbligo visto che, dopo anni, ancora non si conosce una data esatta per l’inizio dei lavori.

Lettera a Piantedosi

Per questo, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha deciso di scrivere una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il cui dicastero dovrà eseguire i lavori sullo stabile attraverso il provveditorato alle opere pubbliche, e per conoscenza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere un pronto intervento al fine di sanare questa incresciosa situazione.

Commissariato

Come detto, l’edificio, l’ex scuola dell’infanzia dell’istituto, è destinato a diventare un ufficio passaporti e commissariato della polizia. I lavori, che costeranno in tutto circa 7 milioni di euro, però, non sono mai partiti, come ha ricordato lo stesso presidente Umberti nella lettera inviata. Il minisindaco ha voluto sottolineare anche le “denunce relative ad atti vandalici ed occupazioni saltuarie, con grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori dell'istituto scolastico”. Per questo, Umberti ha chiesto “con urgenza la messa in sicurezza dello stabile, con previsione di un servizio di guardiania fino all'inizio dei lavori, non essendo più accettabile siffatta situazione di degrado e abbandono".

“Se non viene messa una vigilanza per noi è un problema – ha spiegato a RomaToday il presidente Umberti – se lo stabile sarà occupato al momento dell’apertura dei cantieri i lavori potrebbero slittare ulteriormente, per non parlare della situazione di pericolo che vive chi frequenta la scuola adiacente. Addirittura, due persone, che hanno poi denunciato il tutto, sono state prese a male parole da un soggetto ubriaco che vive nell’ex asilo”.

Rom ubriachi

Il fatto citato da Umberti è stato denunciato da una funzionaria del Municipio tramite una lettera al direttore del IV Municipio e alla direzione educativa. La donna, insieme ad una docente, si trovava presso la scuola la mattina del 18 maggio. Nella lettera si legge che, intorno alle 9 del mattino, la dipendente municipale, prendendo servizio presso l’istituto, trovava “un soggetto di probabile etnia rom in evidente stato di alterazione che “attenzionava” le macchine parcheggiate e spaventava i bambini”. La funzionaria, parlando poi con la dirigente scolastica, veniva informata della situazione legata allo stabile abbandonato. Poco dopo, sempre durante la mattinata, appena fuori dalla porta d’ingresso dell’istituto, incontrava un altro soggetto, anch’esso “di probabile etnia rom a pochi passi dall’uscita di emergenza” della scuola. A quel punto la funzionaria ha deciso di chiamare le forze dell’ordine che, alle 10 circa, procedevano ad un sopralluogo presso l’ex scuola dell’infanzia.

La storia

La lettera del minisindaco dal quarto è solo l’ennesimo capitolo di una storia che parte da lontano. Già nel 2014 il Miur aveva concesso il cambio di destinazione d’uso dei locali destinati al commissariato . Poi, dopo che Roma Capitale aveva chiesto lo sgombero dello stabile, era arrivato anche l’ok del Viminale per la nuova sede delle forze dell’ordine. Il tempo passa e la struttura, rimasta vuota, diventa bersaglio dei vandali. Nel 2020, l’amministrazione guidata dall’ex sindaca Virginia Raggi, annunciava l’approvazione di una delibera per consentire l’acquisizione dell’intero plesso scolastico. Il provvedimento avrebbe reso possibile il trasferimento del commissariato cosa che, però, non è avvenuta.