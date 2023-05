Disperati dormono dentro l'ex asilo di Pietralata. La vicenda arriva in parlamento

La questione dell’ex asilo di via Achille Tedeschi a Pietralata arriva in Parlamento. L’onorevole Andrea Casu, del Partito democratico, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per capire che cosa vuole fare il governo per risolvere una situazione divenuta ormai esplosiva. All’interno dell’ex asilo, infatti, dovrebbe sorgere un commissariato di polizia. Condizionale d’obbligo visto che, ad oggi, i lavori non sono mai partiti e lo spazio è divenuto un ritrovo di disperati e senza tetto.

La vicenda

Da circa 15 anni, quello che era il vecchio asilo adiacente all'Istituto Comprensivo Achille Tedeschi è stato dismesso. Nel 2014 il Miur aveva concesso il cambio di destinazione d’uso dei locali destinandoli al commissariato. Poi, dopo che Roma Capitale aveva chiesto lo sgombero dello stabile, era arrivato anche l’ok del Viminale per la nuova sede delle forze dell’ordine. I lavori, però, non partono e si arriva, quindi, al 2020 quando l’amministrazione guidata dall’ex sindaca Virginia Raggi annunciava l’approvazione di una delibera per consentire l’acquisizione dell’intero plesso scolastico. Il provvedimento avrebbe reso possibile il trasferimento del commissariato cosa che, però, non è avvenuta.

Il presente

Ad oggi quei locali sono ancora vuoti e ritrovo di bande di disperati ed ubriachi. Solo pochi giorni fa, una funzionaria municipale, prima di prendere servizio nella scuola, aveva visto una persona in evidente stato di alterazione aggirarsi nei locali. La stessa, dopo aver richiamato l’uomo, veniva insultata. Episodio, purtroppo, non nuovo da quelle parti visto che, a volte, è capitato ai bambini che frequentano l’istituto divenire bersagli degli attacchi verbali di queste persone.

L’interrogazione

L’interrogazione di Casu arriva pochi giorni dopo una lettera scritta dal presidente del IV Municipio Umberti al ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi. Casu chiede, così come fatto da Umberti, di sapere cosa intenda fare il governo “per mettere in sicurezza lo stabile abbandonato, al fine di garantire l'incolumità dei bambini, dei genitori e del corpo docente che frequentano la scuola”. Inoltre, Casu chiede a Piantedosi, per quelle che sono le sue competenze, di favorire “quanto prima l'avvio dei necessari lavori di riqualificazione, e se, nelle more dell'inizio dei lavori, intenda potenziare i controlli di questo territorio al fine di evitare il ripetersi di atti vandalici e di occupazioni quali quelle già messe in atto”.

Umberti, in un post su Facebook, ha voluto ringraziare Casu e, con l’occasione, lanciare anche un’accusa al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, visto che il suo dicastero dovrà eseguire i lavori sullo stabile attraverso il provveditorato alle opere pubbliche. “Vogliamo capire perché non siano partiti fino ad oggi i lavori – ha scritto Umberti - vogliamo capire come viene tutelata la sicurezza dei bambini, dei docenti e dei genitori che frequentano l’adiacente plesso scolastico. Vogliamo capire – ha concluso - come uno stabile di Roma Capitale consegnato al ministero delle Mims per effettuare i lavori, possa essere occupato saltuariamente”.