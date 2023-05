L'ecodomenica di Pietralata con sport e alimentazione sostenibile

Domenica 28 maggio 2023 presso l'impianto sportivo Fulvio Bernardini (via Acqua Marcia 51) si terrà il secondo appuntamento con il Progetto Sport per Tutti - Quartieri disagiati della Uisproma patrocinato dal municipio IV.

L'evento aperto gratuitamente a grandi e piccini, si rivolge ad una maggiore consapevolezza e pratica di attività sportiva e alimentazione sostenibile. Per l'occasione si terranno lezioni di yoga per adulti e bambini ed esercizi di arrampicata (11-14 anni). Sarà possible partecipare anche al talk Zero Sprechi con la partecipazione di Gaia Salvetti, dietista e nutrizionista sportiva, e Mario Fabiani, biologo e nutrizionista.

Per prendere parte agli appuntamenti di questa ecodomenica bisgonerà registrarsi alla mail inspire.ecoparticipation@gmail.com.