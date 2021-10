Don Mauro muore all’età di 41 anni, il cordoglio della parrocchia di Sant’Atanasio

Don Milton Mauro Vera Roa è morto all’età di 41 anni. Aveva ricoperto il ruolo di vicario parrocchiale presso la parrocchia di Sant’Atanasio, a Pietralata: in questa comunità aveva conquistato l’amore e il rispetto di tanti cittadini che a poche ore dalla sua morte lasciano messaggi di cordoglio anche sulla pagina Facebook della parrocchia. La sua scomparsa ha lasciato sgomento e dolore tra le strade del quartiere. Al nostro giornale, don Vincenzo, reggente della parrocchia di Pietralata ha commentato: “Don Mauro era amato da tutti, curava molto i rapporti interpersonali con le famiglie del territorio”.

Don Mauro, originario del Cile, è stato assegnato alla parrocchia di Sant’Atanasio per quattro anni, nel lasso temporale compreso tra il 2017 e il 2021. “E’ rimasto con noi fino a luglio di quest’anno – ha spiegato ancora don Vincenzo – Poi è stato assegnato alla parrocchia di San Carlo Borromeo”. Il sacerdote, appena 41enne, era ricoverato presso l’ospedale Gemelli da questa estate a causa di una ipertensione. È morto sabato mattina.

È stato il cappellano del nosocomio romano a dare la triste notizia ai alla parrocchia di Pietralata, come spiegato in un post sulla pagina Facebook: “Purtroppo è la notizia che non avremmo mai voluto darvi – si legge – Ma don Mauro ci ha lasciato. Tutta la nostra comunità si stringe in preghiera”. I funerali nella mattina di martedì, presso il Santuario del Divino Amore, alle ore 11.30.