Pietralata, la consigliera regionale chiede un incontro a Gualtieri per il nuovo centro per i senza fissa dimora

Roberta della Casa il territorio lo conosce bene avendolo amministrato da minisindaca del Movimento 5 Stelle. Ora, dagli scranni della Regione Lazio, nelle fila di Forza Italia, ha deciso di scrivere al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per capire “quali siano i suoi progetti per il centro di accoglienza in via Cave di Pietralata” previsto per il Giubileo 2025. Parliamo della struttura che dovrebbe accogliere, secondo progetti, 20 senza fissa dimora e che sorgerà al posto di un mercatino. Un progetto da 5 milioni e 200 mila euro che, nelle scorse settimane, ha scatenato non poche polemiche.

Nessuno vuole il centro

Si aggiunge, insomma, un altro esponente politico contrario all’opera. La consigliera capitolina di Fdi, Maricristina Masi, i consiglieri municipali Matteo Mariani, Luca Scerbo Polverato, Costanza Onofri, Roberto Santoro, Giorgio Sperandio e Fabrizio Montanini del IV Municipio ma anche lo stesso minisindaco, Massimiliano Umberti: tutti sono contrari all’opera. Il presidente municipale, infatti, aveva scritto in passato proprio a Gualtieri parlando di una “condotta gravissima” e chiedendo la “revoca in autotutela” del progetto giubilare.

Incontro con Gualtieri

Anche Roberta Della Casa ha deciso di occuparsi della vicenda: “Il nostro quartiere ha bisogno di riqualificazione e, soprattutto, il sindaco ci spieghi come sia possibile conciliare un centro di accoglienza con il previsto nuovo stadio, con il Rome Tecnopole, con la nuova sede ISTAT e soprattutto con le vicinissime scuole” chiede Della Casa in una nota. A queste opere serve aggiungere anche un centro di eccellenza per la disabilità, previsto sempre lì vicino. “Gli ultimi devono essere aiutati ma nel rispetto di tutti i cittadini e di uno sviluppo giusto e funzionale dei quartieri romani. I fondi del Giubileo non sono un vuoto a perdere ma un'occasione di crescita” conclude.

Centro rifugiati

Il timore di tuti sembra essere che, al posto di un centro all'avanguardia per senza fissa dimora si vada a realizzare un centro d'accoglienza per migranti che sorgerebbe, tra l'altro, vicino alla scuola di via Achille Tedeschi. Neanche il numero esiguo di ospiti previsti, appena 20, riesce a spegnere polemiche che vanno avanti, ormai, da settimane.