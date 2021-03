 Pietralata: erba alta e rifiuti, benvenuti in via Gemmellaro

Disagi anche in via Ramiro Fabiani dove le radici degli alberi hanno sovrastato l'asfalto, creando difficoltà ai pedoni, soprattutto agli studenti

Erba alta, rifiuti e radici sollevate. Siamo a Pietralata, uno dei quartieri del quarto municipio dove, da tempo, i cittadini denunciano lo stato di abbandono e degrado in cui versano le strade, soprattutto quelle collocate nei dintorni dei due plessi della scuola 'Perlasca': via Gemmellaro e via Ramiro Fabiani.

In via Gemmellaro il degrado regna sovrano tra erba incolta, sporcizia e rifiuti di ogni genere. Proprio lungo la strada si trova l'accesso alla scuola elementare 'Perlasca' e nonostante alcuni cittadini abbiano spesso provveduto a sistemare il verde e a denunciare l'abbandono, non c'è stato nessun intervento migliorativo.

In via Ramiro Fabiani, invece, i marciapiedi che costeggiano la lunga strada che conduce all'altro plesso della scuola 'Perlasca', dedicato ai ragazzi che frequentano le medie, sono impraticabili. Non solo per l'erba alta e per l'asfalto dissestato, anche per le radici degli alberi che rendono impossibile il passaggio.

Una condizione che da anni viene denunciata e anche in questo caso senza nessun intervento risolutivo da parte delle istituzioni. "I ragazzi sono costretti a camminare in strada per raggiungere la scuola, con tutte le conseguenze che questo comporta - ha commentato Mauro Cottini, residente del quartiere - Cadute tutte nel vuoto le nostre segnalazioni".