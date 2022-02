Municipio IV, chiamata alle arti: un bando per il centenario della nascita di Pasolini

Il municipio IV ha indetto un bando per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. L’obiettivo dell’avviso è realizzare eventi sull’intero territorio del Tiburtino, da marzo a dicembre, che ricordino gli scritti e la figura del poeta, vissuto – per alcuni anni – in via Giovanni Tagliere a Rebibbia, insieme alla madre. “Le iniziative rientrano in una campagna di rilancio della cultura che vogliamo attuare sul nostro territorio” ha spiegato l’assessore alla cultura Maurizio Rossi.

Le strade del Tiburtino, oltre ad accogliere Pasolini nei suoi primi anni romani, sono state fonte di ispirazione per il poeta, ucciso a Ostia il 2 novembre del ’75. È dalle borgate di Pietralata, Rebibbia e Ponte Mammolo che ha tratto l’ispirazione per uno dei suoi romanzi più celebri ‘Ragazzi di vita’. Di recente, la casa di via Giovanni Tagliere – in cui ha vissuto insieme a sua madre nei primi anni ’50 – è stata messa all’asta. Una soluzione che ha suscitato non poca indignazione tra le realtà sociali del Tiburtino. Per questo immobile, il Comune ha un progetto: destinarlo all’accoglienza di ricercatori su temi cari a Pasolini, il carcere, le borgate, la periferia.

Intanto, per ricordare la nascita dello scrittore, avvenuta il 5 marzo di cento anni fa, il Municipio ha pubblicato un bando per realizzare sul territorio iniziative culturali che puntano a valorizzare e diffondere la poesia di Pasolini e la sua personalità. Il primo evento dovrà svolgersi in occasione dell’anniversario, il 5 marzo appunto e almeno altri quattro eventi dovranno animare i quartieri del Tiburtino fino a dicembre. L’importo della gara è di circa 24.500 euro. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 19 febbraio.

“Abbiamo individuato alcuni spazi che potranno accogliere gli eventi, spazi che gestiamo, il centro culturale Gabriella Ferri e Villa Farinacci e le biblioteche del territorio, Vaccheria Nardi, Giovenale e ‘Aldo Fabrizi’ – ha sottolineato Rossi aggiungendo – Partiremo dai luoghi simbolo della letteratura e della vita di Pasolini”. Tra le altre, una location possibile è Villa Fassini – a Casal Bruciato – che incrocia via dei Crispolti raccontata nel romanzo ‘Una vita violenta’.

“Questi eventi sono fondamentali per il rilancio della cultura al IV Municipio, vogliamo partire da chi ha vissuto tra queste strade. A Pasolini dobbiamo molto” ha commentato il minisindaco Massimiliano Umberti annunciando la realizzazione di un murale che lo ricorda a Santa Maria del Soccorso. L’opera verrà scoperta il 5 marzo dando, appunto, inizio all’anno ‘pasoliniano’.